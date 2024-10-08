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▲今年遊行的主題即是期望臺灣社會從「看見多元」邁向「共融社會」，圖為遊行路線圖。（圖／臺灣彩虹公民行動協會提供）

倒數3週！第22屆臺灣同志遊行10月26日將再次齊聚臺北市政府前廣場，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會今（8）日舉辦遊行發布記者會，向所有關注性別議題的夥伴介紹本屆遊行主題「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，並公布今年的遊行亮點、官方周邊與聯名商品。本屆臺灣同志遊行的主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。臺彩協會理事長小鯨提及，今年遊行的主題即是期望臺灣社會從「看見多元」邁向「共融社會」，呼籲大家以實際行動來理解彼此的想法及需求，讓「不同社群或個人的意見皆能被重視並實際放進決策。」小鯨也強調，共融應是「尊重並保有每個人的差異，讓所有人都可以無所畏懼，成為自己；而非變成消弭多樣性、價值單一化的熔爐。」呼應今年的主題，本次記者會邀請了 TWeen 灣島皇后、臺灣親子共學教育促進會及皮繩愉虐邦作為開場嘉賓，台灣美光副總裁鍾聯彬也應邀出席。其中，變裝皇后薔薇表示，今年集結了各家變裝皇后一同站在紫色大隊的頭車上，期待今年開始能帶著變裝皇后們走向不同的地方，讓臺灣及世界都能看見變裝皇后的魅力，「畢竟，美麗是我們的責任。」今年臺灣同志遊行中，彩虹市集攤位有逾百攤的商家參與，公益合作攤位更超過30攤，並吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與，展現臺灣同志遊行與東亞的 NGO 夥伴攜手同行。海內外 NGO、商業贊助夥伴更是熱情響應，參與的遊行花車多達35輛，一同在遊行路上閃耀多元共融，熱力應援性別平權。今年也有24家「友善飯店」熱烈響應臺灣同志遊行，創下最多飯店加入「友善」行列的紀錄，提供關注性別議題的民眾更多元、更友善的選擇。另外，臺彩協會為了增加與社會大眾互動機會，遊行當天特別舉辦「2024 彩虹公民出任務」闖關活動，並搭配「2024 彩虹公民行動集章任務」，鼓勵遊行參與者認識議題，還可以帶好禮回家。今年遊行官方周邊更首次推出黑白兩款T恤，以及多達4款的遊行當屆限定徽章，將在遊行當天於現場首次販售，讓彩虹公民有更多元多樣的當屆遊行紀念小物可選擇。此外，今年首度與犀牛盾 RhinoShield 合作，推出兩款期間限定聯名手機殼，其中一款以今年主視覺為設計，以細胞怪獸象徵獨一無二的個體，並以相互交疊象徵彼此交織共生的意涵；另一款則為PRIDE聯名倡議系列臺灣款，以彩虹蛋糕為設計概念，蛋糕上搭臺灣形狀餅乾及進步旗，象徵臺灣將邁向多元共融的社會。遊行當天，台灣露德協會、愛滋感染者權益促進會及臺灣感染誌協會等協辦團體也將聯合多個愛滋團體組成「愛滋遊行陣線」，呼籲社會大眾儘管愛滋感染者達到「U=U」（測不到病毒=不會傳染）的狀態，但社會歧視仍然存在，應正視愛滋議題，共創友善社會；台灣同志家庭權益促進會也將舉辦「同志家庭彩虹寶寶迷你遊行」，希望大家能看見同志家庭生育的需求。