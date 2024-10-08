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近日電價漲價、死刑有條件合憲、原民禁伐補償、健保點數、總預算等問題層出不窮，而《TVBS》9中旬公布的「2026高雄市長可能人選民調」中，呈現藍超綠的民調翻轉。對此，民眾黨立委張啓楷認為，民進黨老是製造問題不去解決問題，民間的民怨很深。張啓楷昨（7）日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨現在這麼緊張是因為民間的民怨是很深的，從5日民眾黨支持者發起的「鐵草集結、土城挺柯」遊行中，可以看到除了幫主席柯文哲說司法不公的問題，還有民眾自己舉牌抗議「實質廢死」，民眾是感到非常生氣的，在遊行的路上很多人都說「怎麼可以這樣子」、「這些人（死刑犯）放出來怎麼辦？」；另外還有電價漲價、原民禁伐補償、健保點數等等，從遊行現場中看到太多民怨，代表民間是反彈的。張啟楷以高雄市舉例，認為高雄市是最綠的地方，但民調會翻轉卻不意外。張啟楷指出，民進黨老是製造問題不去解決問題，「人民就是反了！再不改人民就用選票在2026、2028把你換下來」。