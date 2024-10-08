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▲除了商品優惠外，今年新光三越更攜手本經典電玩 IP「超級瑪利歐」，推出限量「勇闖冒險世界」系列贈品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶期間，台北信義新天地將舉辦至少3場「超級瑪利歐」見面會，瑪利歐、路易吉與碧姬公主將快閃登場，陪伴粉絲一同勇闖週年慶。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲左起微風集團常董岡一郎、微風集團策略長廖曉喬、微風超市總經理西川正史。（圖／官方提供）

百貨年度盛事接力登場！信義區週年慶即將於10月17日登場，新光三越信義新天地、微風南山、微風信義、微風松高同步開跑，新光三越新天地看好家用、服飾、戶外用品熱銷，2024年週年慶業績挑戰成長2％，還有必搶的「超級瑪利歐週邊」滿額禮、銀行禮再追加；微風百貨三館除了滿額贈外，消費滿萬還能抽74萬星宇航空雙人商務艙來回機票。新光三越台北信義新天地週年慶10月17日起至11月10日，整檔期共25天，首14日（17日至30日）化妝品單筆滿2000元送2000點、單館累計滿5000元送5000 點、名品／大家電／法雅客／ [i]Store／SAMSUNG 智慧館／DJI 單筆滿萬送5000 點；首七日使用skm pay限定】名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG 智慧館／DJI 單筆刷萬送10000 點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。業者表示，新光三越信義新天地週年慶預計可創造63億元業績，跟去（2023）年週年慶檔期持平，不過近期看好服飾、家電、戶外用品類買氣夯，也有機會挑戰業績成長2％，今（2024）年韓國服飾品牌吸引年輕人走入百貨，不管是人流或是營收有上漲，未來也有機會配合品牌活動，邀請韓星來台灣新光三越與粉絲互動。除了商品優惠外，今年新光三越更攜手本經典電玩 IP「超級瑪利歐」，推出限量「勇闖冒險世界」系列贈品，包括本次 人氣最夯的 2 款聯名造型悠遊卡，還有信義獨家款卡友禮，包括「超級蘑菇 針織包」、「磚塊造型證件套」，此次信義新天地話題再追加，勢必掀起收藏風潮！活動期間，台北信義新天地將舉辦至少3場「超級瑪利歐」見面會，瑪利歐、路易吉與碧姬公主將快閃登場，陪伴粉絲一同勇闖週年慶。台北信義新天地位於週年慶一級戰區，集結超過千家品牌一起火力全開，共有430個獨家品牌， 超過4成的佔比，以往沒有機會在週年慶買到的全台首發、獨家話題品牌，這次都能夠享受到一年一度最殺的優惠，還有品牌快閃助陣《Vivienne Westwood》、《Timberland TDC》，《Nintendo POP-UP STORE》。日本最大連鎖貓咪咖啡廳《MOCHA CAT CAFÉ》則預計在10月16日於A8 B1開幕、東京沾麵王者「麵屋一燈」台灣第二間店則選在A11 B2，預計在週年慶前就能開幕與大家見面！同時間登場的還有微風信義、微風松高、微風南山週年慶，於10月17日至11月4日，週年慶期間，會員於微風廣場指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的點數，高級珠寶滿3萬元送1萬5000點，國際精品滿1萬元送1萬點，流行名品、飾品滿5000元送5000點，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3000元送3000點。首六日還有微風聯名卡加碼，只要在10月17日至22日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點，首六日消費滿1萬元還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票。今年微風百貨也有眾多全新品牌進駐，包括全台第一間韓國頂級美容SPA-AS BLANC、全台首間LOEWE香水精品店、網羅全球當代時髦小眾品牌的10X、多達23間品牌的臺北時裝週選品快閃店、帶給你生活最高品質的URBAN RESEARCH DOORS，微風南山也全新開幕北歐時尚品牌Acne Studios、以原創印花和色彩聞名的亞太第一間marimekko形象概念專門店、結合8大品牌走在潮流尖端的CLUB21複合品牌專賣店、以街頭感風格、 無障礙設計風靡全球的CDGCDGCDG。餐飲方面，微風信義進駐日本米其林餐盤推薦的「うなぎ四代目菊川」，微風南山推出五大美食品牌，分別是以現點現做為特色的MOUMOU Burger、義大利特色料理薄多義、擁有米其林綠星的小小樹食、大受好評的排隊名店K Plan 韓金筷馬鈴薯排骨湯、由《板前中山》知名品牌的設計團隊重金打造現代日式侘寂風的揪餖燒肉，16間全新品牌滿足您所有的需求。