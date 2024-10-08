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▲李光申醫師表示腦性麻痺患者，較一般人更早有骨質疏鬆問題，必需利用輔具運動增加肌肉力量。（圖/瑪利亞基金會提供）

瑪利亞基金會成立36年，每年提供7,000多個身心障礙者及其家庭相關服務。36年來，當年由創辦人小兒科醫生莊宏達一手照護的瑪利亞天使，已慢慢從兒童邁入中老年，不少人更面臨骨質疏鬆問題。對此，一向熱心公益的骨科權威李光申醫生，不但提供照護人員專業衛教諮詢，希望讓身障者得到更專業的照護，同時也教導患者如何「護膝」，減緩關節退化。擁有全國社福組織最完整專職醫療復健團隊，並聘用2位專職醫生，與17位各科專業醫生合作的瑪利亞基金會，過去少有骨科醫生與患者面對面諮詢 。如今因面對服務對象逐漸老化，特地商請李光申前往兩個園區進行衛教諮詢，其中霧峰園區120位服務對象，大多數為重度身心障礙者和腦性麻痺患者，園區內營養師、治療師等人針對照護提出相關照護問題。李光申表示，腦性麻痺患者與一般人相較，因為肢體缺乏運動，加上口腔和牙齒狀況不佳，營養吸收能力也較差，骨質疏鬆和肌少症會提早出現，因此以物理治療來保持運動，配合鈣質和維生素D的補充，來增加骨質密度以及肌肉力量。李光申同時到瑪利亞基金會愛心家園，有許多關節退化和腿部骨骼變形的患者，在護理師陪同下提出諮詢，李光申親切問好並詢問相關病情，告知如何減輕疼痛與護理技巧，李光申同時教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善柔軟度和走路平衡度。此外，有患者嚴重腳後跟疼痛，李光申也教導患者運用腳拉筋，舒緩走路疼痛問題。瑪利亞基金會也研發輔具，並有專業輔具技師，李光申教導部分患者如何善用輔具，改良生活品質。由於難得有骨科醫生前來諮詢，瑪利亞的治療師和護理師無不把握機會，爭相諮詢以獲得更多衛教資訊。值得一提的是，未來李光申醫生也將加入其義診團隊，為守護瑪利亞身心障礙者健康獻力。