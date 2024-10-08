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▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）

全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》，在今（8）日舉辦開幕活動，邀請到NBA傳奇球星「狼王」Kevin Garnett，親臨開幕現場，並且和粉絲們近距離對談。提到NBA即將到來的新賽季，Kevin Garnett表示：「對於新球季開打感到很激動，此外，Kevin Garnett談到先前完成「父子同台」的「詹皇」LeBron James以及他的兒子布朗尼（Bronny James），並說道：「有趣的是，Kevin Garnett被問到心目中的NBA史上最佳5人，