全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》，在今（8）日舉辦開幕活動，邀請到NBA傳奇球星「狼王」Kevin Garnett，親臨開幕現場，並且和粉絲們近距離對談。訪問中，Kevin Garnett發表自己對於NBA新賽季的看法，表態看好波士頓塞爾提克，同時，也列出心目中NBA史上最佳五人名單。

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新賽季看好綠衫軍　史上最佳5人有自己

提到NBA即將到來的新賽季，Kevin Garnett表示：「對於新球季開打感到很激動，自己還是最喜歡塞爾提克，也最看好塞爾提克，他們的核心球員已經一起合作4、5年，在Porzingis加入後，更有競爭力，還是很有勝算。

此外，Kevin Garnett談到先前完成「父子同台」的「詹皇」LeBron James以及他的兒子布朗尼（Bronny James），並說道：「熱身賽很開心看到Bronny跟爸爸一起出賽，這真的是很酷的事情，也想跟LeBron說一聲，自己是打從心底感動。

有趣的是，Kevin Garnett被問到心目中的NBA史上最佳5人，列出了洛杉磯湖人的傳奇球星「魔術強森」Magic Johnson、「籃球之神」Michael Jordan、「小飛俠」Kobe Bryant、「俠客」Shaquille O'Neal，而最後一人則是他自己。

▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）

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