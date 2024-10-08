我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳子鴻（左）和許常德（右）力挺「重現與飛越 林秋離音樂故事展」開幕記者會。（圖／創客音樂工作室提供）

已故知名作詞人、林俊傑恩師林秋離過世約2年，他的遺孀熊美玲和兩個兒子林雨果、林雨塘一起策畫「重現與飛越 林秋離音樂故事展」，記錄下林秋離的音樂、故事、人生等大事。今（8）日舉行開幕記者會，熊美玲難得提到和林秋離過往一起逃亡的事蹟，表示當時林秋離因故背了1千萬債務，還遭判4個月徒刑，他們擔心入獄會被整死，因此展開逃亡生活，熊美玲當時挺著孕肚愛相隨，2人在颱風天一路從台北內湖逃到新北林口，且因為沒錢買床，所以他們當時都是睡在紙箱上面的。熊美玲透露，為了這次的展覽，她不斷在家翻找過去的回憶，因此哭了很多次，印象最深刻的就是，他們曾經成立了唱片公司。不過因為大股東經歷股災，想要把投入的資金拿回去，就直接提告林秋離，企圖將他搞垮，最後林秋離真的遭判刑4個月且不得易科罰金。但他們擔心，如果林秋離真的進到監獄裡，可能就會被整死，所以夫妻倆展開了長達7年的逃亡，「就是被黑道追殺的日子。」熊美玲透露，因為當時一直有黑道找到內湖家中，她回家都必須翻牆，最後無奈只能逃到林口，她當時還懷著第一胎，但為了要活下去，不得不選擇逃離，「我們就安靜的、沒有聲音的過日子」，她還記得當時因為沒有錢買床墊，所以他們只能用紙箱鋪一鋪，就直接躺在上面睡覺，幾乎整個懷孕過程，她都是睡在紙箱上的。熊美玲還說，當時所有的債務都在他們身上，總共背了大約1千萬，而在逃亡之際，他們也沒有忘記繼續寫歌，當時寫出來最紅的歌曲就是黃鶯鶯演唱的〈哭砂〉。被問到是否有向家人求助，熊美玲指出，因為這段婚姻是她自己要的，平時就是報喜不報憂，所以沒有特別跟家人求助。而「重現與飛越 林秋離音樂故事展」已於昨日開展，裡面記錄了林秋離一生的精華，熊美玲表示，「昨天第一次進這個展場，就感動到淚流滿面。」她後來在門外巧遇一位遊客，對方說看到看板才知道有林秋離老師的展覽，沒想到2人聊著聊著，提到熊美玲演唱的〈秋離〉，兩人又一同眼眶泛紅流淚。熊美玲感性說，「謝謝所有支持展覽的朋友，以及企業、協會、社團慷慨贊助，才成就了這個展出。」