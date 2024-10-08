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▲全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》於本月正式開幕，並將於今（8）日的揭幕活動，邀請傳奇球星「狼王」Kevin Garnett親臨開幕現場。（圖／記者朱永強攝）

▲NBA 75大球星之一的「狼王」Kevin Garnett 閃電來台舉辦活動，他在受訪時分享自己對於本屆美國男籃的看法，同時也說自己很喜歡老東家明尼蘇達灰狼隊的新門面「蟻人」Anthony Edwards。（圖／記者朱永強攝）

NBA 75大球星之一的「狼王」Kevin Garnett 閃電來台舉辦活動，在今（8）日全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》的開幕活動上，這位名人堂球星受訪時分享自己對於本屆美國男籃的看法，同時也說自己很喜歡老東家明尼蘇達灰狼隊的新門面「蟻人」Anthony Edwards，稱後者的打法和個性很吸引自己，也很看好灰狼在交易後本季的表現。今年美國隊在巴黎奧運奪金，完成在男籃項目的5連霸，Garnett這次受訪時也提到國家隊後輩們這次的發揮非常棒，但也提醒「全世界都在變強」，法國、中國、阿根廷、德國、希臘都很厲害，美國已沒有小看對手的本錢，「Stephen Curry打出漂亮的比賽，成為拿下金牌關鍵，但4年後的洛杉磯奧運很難說。」Garnett生涯也曾代表美國男籃國家隊出征過，包括1999年美洲籃球錦標賽以及2000年的雪梨奧運，他都有參加，並幫助國家隊拿下金牌。Garnett過去長期效力於明尼蘇達灰狼，可說是該隊的指標性球星，在華人地區也尊其為「狼王」。對於上賽季領導球隊打進西區決賽的新生代灰狼球星Anthony Edwards，他也給予高評價。「我很喜歡他的球風，更愛他的個性。」Edwards不服輸的狂妄個性，有些老派球星的感覺，也受到Garnett的稱讚和喜愛，而對於近期灰狼隊的交易，老狼王則稱Julius Randle的個性和打法，或許可以和Edwards配起來，很看好這一季灰狼的表現。Garnett已經退役多年，近幾年他常常出現在各大網路節目上，針砭時事和分享自己對於籃球的看法。他說：「成為一個Podcast主持人很開心，可以好好跟不同世界、業界人士好好聊天對話，拓展自己的另外一面。」至於未來是否有考慮要成為教練？Garnett稱自己要擔任教練，可能耐心上比較不構。但他也說自己喜歡成為年輕球員的導師，幫助他們解決問題。