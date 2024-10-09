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▲關務署高雄關查獲進口中國大陸冷凍鯛魚片，乃加以查扣處理，以保護我國漁業及國人食品安全。(資料照／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關關務長陳木榮提醒進口貨物，應善盡誠實申報之義務，以免受罰。(資料照／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關小港分關於日前，在查核廠商報運自中國大陸進口冷凍鯛魚片，發現該批冷凍鯛魚片，竟申報為其他冷凍魚片，乃加以查扣處理，以保護我國漁業及國人食品安全。關務署高雄關關務長陳木榮表示，近來發現廠商報運自中國大陸進口冷凍鯛魚片或帶骨鯛魚肉，其貨品分類號列，分別為第0304.89.90.99-0號「其他冷凍魚片」，以及第0303.89.89.90-3號「其他冷凍魚類」，經小港分關人員查驗發現可疑，乃檢樣送有關單位鑑定，經鑑定結果，所申報的其他冷凍魚片，實際物種為鯛魚，亦即為吳郭魚。陳木榮說，吳郭魚相關貨品分類號列，有第0304.61.00.00-9號「冷凍吳郭魚片」，以及第0303.23.00.00-7號「冷凍吳郭魚」，均有「MW0，大陸物品不准輸入」之輸入規定。由於該些案件涉及虛報貨名，已違反海關緝私條例及懲治走私條例之規定，乃將涉案的冷凍吳郭魚，加以查扣處理，致尚未流入市面，以維護國人健康及市場正常交易秩序。陳木榮提醒民眾應誠實申報屬MW0之大陸管制物品，並依貿易法申請經濟部國際貿易署輸入許可文件，若有虛報致逃避管制，將依海關緝私條例及懲治走私條例處罰，該關並將本於保護我國漁業及國人食品安全之職責，將持續把關，阻絕不法物品於關口。