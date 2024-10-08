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▲賈永婕出席光雕展。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

▲賴清德出席光雕展。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

▲賴清德與諸葛四郎合影。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

「2024國慶光雕展演」今（8）晚在總統府前凱達格蘭大道登場，總統賴清德致詞時，特別感謝立法院長韓國瑜出席；賴清德表示，過去專制時代，總統府是威權的象徵，但在民主時代，總統府是人民參與的公共場域，總統府現在是總統、副總統相關人員辦公的地方而已，這個產權是屬於全體國人。由總統府指導、文化總會主辦、文化部共同主辦的2024國慶光雕展演今晚登場，並進行啟動儀式，包含韓國瑜、賴清德、總統府秘書長潘孟安、文化總會副會長江春男、文化部次長李靜慧、台北101董事長賈永婕、無任所大使劉柏君等人出席。賴清德致詞時表示，在專制時代，總統府是威權的象徵，但在民主時代，總統府是人民參與的公共場域，總統府現在是總統、副總統相關人員辦公的地方而已，這個產權是屬於全體國人。賴清德提到，過去在前總統蔡英文任內特別推動總統府建築光雕展，就是希望能夠用不同的主題，對土地表示敬意，也呈現多元的文化，從而能夠讓參與的人更了解台灣這塊土地的故事，也能夠凝聚人民更大的力量。賴清德特別提到，非常感謝韓國瑜撥空參加，他也看到許許多多的年輕夫婦帶著小朋友一起來參與，這個正是舉辦總統府建築光雕展最主要的目的，也希望今天晚上都有一個非常愉快的夜晚。賴清德表示，今年的主題是「當我們同在一起」，不管是司儀或是韓國瑜都已提到，其實是用不同世代、不同風格的漫畫家，用他們的漫畫故事來呈現今年主辦的內容。賴清德說，大家非常熟悉的《諸葛四郎》的創作者葉宏甲老師，他的公子也在場，另外還有許多不同的故事，當然今天也有一些前輩畫家，還有年輕的漫畫家，大家共聚一堂，「我要特別代表政府感謝各位，多年來用你們的創作，給予每一個人非常愉快的童年」。賴清德強調，政府會持續支持台漫，除了會用政策來支持以外，大家應該也都知道，現在政府在台中已經成立了一個國家漫畫博物館，就是希望能夠作為漫畫的一個基地，既傳承又創新，漫畫是帶給每一個人快樂的童年，每一個世代都需要，當然每一個世代，都會因為不同的文化而會有不同的故事，也自然而然會呈現不同的精彩面貌，「我們大家一起期待」。今年國慶光雕以「當我們同在一起」為題，以台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》為亮點，串起41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，並邀請擔任《櫻桃小丸子》小丸子的爸爸阿宏及爺爺友藏、《蠟筆小新》雙葉幼稚園園長先生配音員魏伯勤，配過《獵人》西索、《海賊王》騙人布的配音員符爽，及跨世代的經典IP角色水果奶奶參與聲音演出，串起台灣不同世代的集體記憶。