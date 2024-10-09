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▲海洋委員會舉辦2024台灣海洋國際論壇。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會與台南市政府於8日，在台南市香格里拉飯店，舉辦2024台灣海洋國際論壇活動，以海洋淨零排放與藍碳發展為主題，期共創海洋永續新契機。海洋委員會2024台灣海洋國際論壇活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文主持，有來自菲律賓、越南、日本、馬來西亞、韓國及美國等10個印太國家，共26位專家學者，共同探討如何修復與保護藍碳生態系統，以回應國際應對氣候變遷的重視，有馬紹爾大使卡蒂爾、聖文森及格瑞納丁大使柏安卓、台南市副市長葉澤山、立法委員陳亭妃等人，以及近300位專家學者與會。海洋委員會副主任委員黃向文表示，此一台灣海洋國際論壇活動，自2019年開辦以來，每年聚焦重要海洋議題，逐步成為亞太區域產官學界與國際專家交流的重要平台，此次是以海洋淨零排放與藍碳發展為主題。黃向文說，海洋委員會自2018年創會以來，積極推動一系列具體海洋保護行動，致力保護我國藍碳及海洋資源，包含通過海洋保育法、修訂海洋污染防治法、設置海污基金各項研究、保育、復育、教育行動，而藍碳生態系統，包含紅樹林、海草床和鹽沼等，其碳儲存能力比熱帶雨林高出5到10倍。黃向文並說，海洋委員會海洋保育署近年則積極開展各項守護行動，例如在台南市北門、將軍、安平等地進行生態調查，而台南市作為紅樹林主要分布區域，更是保護藍碳生態系統的重要據點。黃向文指出，此次論壇鏈結國際，與會來自菲律賓、越南、日本、馬來西亞、韓國及美國等10個印太國家的26位講者，從學術與實務面，探討各國在政策上、科技上的各項行動，激發了更多創新思維與合作機會，盼社會大眾能持續關注海洋議題，透過實際行動，共同創造海洋永續新契機。