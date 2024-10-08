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美國總統大選倒數不到一個月，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與共和黨總統候選人川普戰況激烈，各方關注賀錦麗的外交政策論述究竟有無比現任總統拜登更加清晰的核心？拜登傳作者、曾獲普立茲新聞獎的《紐約客》（The New Yorker）前駐中記者歐逸文（Evan Osnos） 在NOWnews《全球霸主之爭》節目中點出一項鮮少人提及的關鍵，他認為，賀錦麗比起拜登，在外交問題上，更在乎「法治」。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到拜登傳作者歐逸文，與主持人邱師儀進行對談，雙方談及美國大選戰況，以及川普與賀錦麗兩人如何面對國際外交和台灣議題。賀錦麗有無外交政策論述？與拜登在外交政策上究竟有何不同？歐逸文認為，賀錦麗基本上相信聯盟和關係的力量，就如拜登常說的，美國在亞洲和歐洲和北美的關係，這些至關重要，這與川普經常談論的大不相同，川普常提出收費，要求這些國家支付更多費用。賀錦麗認為的國際外交核心，不是拜登常談的專制與民主的差別，她相信的是「法治」才是國際外交核心原則，即使在國際舞台也是如此；因此當她談論國際外交爭端以及戰爭問題，往往會將其界定為法律問題。歐逸文舉例，當賀錦麗談到烏克蘭時，她強調俄羅斯透過武力重新畫定邊界入侵烏克蘭，違反了國際法，這是她的觀點和框架，她並不執著於專制政權入侵民主國家這一視角，這不是她特別關注的語言，因她是相較於拜登更為年輕的一代，拜登是冷戰時期的人，傾向於鮮明對立來看待問題。歐逸文認為，在賀錦麗的概念中，專制與民主並不是那麼涇渭分明，她也承認美國與沙烏地阿拉伯這樣的國家保持關係，在她眼中，更重要的是遵守法律和違反法律的國家。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。