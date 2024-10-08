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中共中央、全國人大常委會、國務院及全國政協今（8）發佈訃告，指中國全國人大原委員長、原國務院副總理吳邦國因病逝世，享年84歲。作為中共「上海幫」的核心成員之一，吳邦國長期與江澤民關係密切，其政壇生涯從上海開始，最終成為中共黨內第二號人物，但在近期未能出席今年的「十一」國慶招待會，當時就引發不少猜測。中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院等週二發出訃告稱，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆中央政治局委員、中央書記處書記，第十五屆中央政治局委員，第十六屆、十七屆中央政治局常委，國務院原副總理，第十屆、十一屆全國人民代表大會常務委員會委員長吳邦國同志，因病醫治無效，2024年10月8日4時36分在北京逝世，享年84歲」。吳邦國曾經執掌全國人大10年，儘管近年已經很少露臉，但他的逝世仍引發外界關注，尤其是在他不只未能出席今年的「十一」國慶招待會，也缺席了中共二十大，其健康狀況便引起了諸多猜測。吳邦國1941年出生於安徽，1960年至1967年在清華大學無線電電子學系學習，畢業後長期在上海市工作，後來進入上海市政府工作，從技術崗位逐漸晉升到政壇後成為「上海幫」的重要人物之一。到了1994年，吳邦國進入中央，成為中央書記處書記，隨後在1995年被任命為國務院副總理，直到2003年他的政治生涯達到頂峰，擔任全國人大常委會委員長一職，這也讓吳邦國的地位在黨內排名第二，僅次於當時的總書記胡錦濤，更甚時任總理溫家寶。