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▲張世分享過去和汪建民相處的過程，認為對方是很溫暖的人。（圖／鴻聯國際提供）

馬來西亞導演柯汶利執導的電影《默殺：無聲之地》，拍完7年終於要在台灣上映，這部電影還被中國買走翻拍權，由他親自拍攝中國版《默殺》，總共有2個版本，中國版上映後大賣13.51億人民幣（約新台幣61億）。今（8）日舉行記者會，柯汶利帶著演員張世、宸頤、紀亮竹等人出席，分享拍攝到上映的過程。另外，由於先前曾傳出，電影是由柯汶利女友張鈞甯出資，今天柯汶利也被問到此事，不過他否認傳聞，還笑說「如果她投錢，現在就賺爆了。」先前一度傳出，《默殺：無聲之地》是由張鈞甯出資拍攝的，不過柯汶利今日否認傳聞，笑說如果張鈞甯真的有投資，現在已經賺爆了，「是沒有（投資）的，不知道哪裡傳來。」柯汶利也分享和張鈞甯交往的過程，透露2人一開始是從友誼開始，合作過幾部片之後，「各種默契跟信任都有」，之後感情慢慢升溫才進而交往。另外曾有報導指出，柯汶利和張鈞甯已經見過家長了。對此，柯汶利則表示，雙方都是成年人，從友情慢慢到交往，見家長也是很正常的一件事，也默認2人目前是以結婚為前提交往，且強調「我對每一段戀情都是很重視的，不是開玩笑的。」由於《默殺：無聲之地》有2個版本，柯汶利也分享拍2個版本的原因，是因為一開始台灣版在上海國際電影節播映，很多片商都很有興趣，想要買下翻拍權，不過片商沒有找其他導演，而是找上他再翻拍一次，後來他也覺得換一組演員拍攝也是很創新的作法，因此兩個版本的演員大不同，台灣版的女主角是尹馨，中國版則是由張鈞甯是演女主角。另外，資深男星汪建民今日因肺腺癌離世，享年56歲，曾和他合作《台灣靈異事件》的演員張世被問到此事，先是愣了一下，隨後表示對方是一個很溫暖的人，讓人感到舒服自在，有一次2人在中國遇到，「他走過來，眼神充滿淚水，不知道發生什麼事，他是個感性的人。」最後他也祝福對方一路好走。