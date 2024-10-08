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▲九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節。（示意圖／取自freepik）

▲小孟老師盤點，在重陽節主要有6項禁忌。（圖／Pixabay）

▲小孟老師提醒，重陽節忌送菊花。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲社子島坤天亭的中壇元帥神像。（圖／Youtube頻道【哥文】授權提供）

進入10月份之後，星座、生肖運勢再度出現變化！本週除了10月10日國慶日之外，10月11日還將迎接一年一度的「九九重陽節」，而這天也恰巧是中壇元帥三太子的生日。對此，清水孟國際塔羅小孟還有宮小立老師，分別點名有幾個生肖運勢受影響，並細數當天的禁忌。小孟老師指出，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節。小孟老師盤點，在重陽節主要有6項禁忌，完整內容如下：1.忌說節日快樂在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。2.不可行房九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房。3.忌煮飯重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。4.忌送菊花在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。5.忌出嫁女兒回家在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。6.兩男忌談公事男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角哦。重陽節當天恰巧也是三太子生日，清水孟國際塔羅宮小立老師指出，有3個生肖誠心禮拜，能得到特殊好運，而所有生肖祝太子爺生日快樂，都能得到庇佑平安。屬兔者－增旺桃花，提升個人魅力，讓異性更想要你靠近。屬猴者－化解官司訴訟，小人糾纏，遠離口角是非。屬蛇者－提升貴人運，得到他人幫助，讓自己左右逢源，在各方面更上一層樓。小孟老師提到，在重陽節當天，有4種生肖需要要特別小心，避免外出以免沖煞：第四名、屬龍的人：今年犯太歲，因此重陽節不宜前往山區、山坡邊以免跌倒。第三名、屬虎的人：當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，所以不宜到有發生交通事故較多的地方，或者前往有人往生的地方，以免被抓交替，另外也不宜到海邊或者河堤邊，這樣就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。第二名、屬狗的人：重陽節要注意不宜前往較陰的地方，例如：醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重身體不適。第一名、屬牛的人：重陽節要注意，避免前往大棵樹的樹蔭下，因為容易在樹蔭下沖犯煞氣導致身體不適。