113年中華民國國慶大會將至，今年的大會地點一樣是在總統府前及南北廣場舉行，不過民眾要注意，國慶大會當日不開放一般民眾參加，僅有獲得觀禮資格的嘉賓能親臨現場，行前也須詳閱禁制公告內容，確認哪些物品不可以帶入場，並遵守當日安檢。《NOWnews今日新聞》整理節目表、完整表演嘉賓、直播平台、交通等資訊一次看。
📍「113年國慶大會」時間地點
雙十國慶日並非所有民眾都能參加，僅有限量500位被抽中的幸運兒能親臨現場感受國慶盛典，本活動不得轉讓參加資格或更換人員，亦不得以任何理由要求親友陪同。
📍「113年國慶大會」直播平台
鎖定中華民國讚國慶看直播，一起祝福中華民國生日快樂。
📍「113年國慶大會」完整節目表
一、「序幕暖場」
序幕暖場由勇鷹高教機五機大雁隊形飛越典禮臺開場，接著北一女中樂儀旗隊以青春活力展現團結精神。隨後，國防部三軍聯合樂儀隊、陸軍戰鼓隊、雜技團等聯合演出，展現國軍精銳訓練。壓軸由國軍人型氣偶與啦啦隊帶來動感表演，為序幕活動畫下句點。
二、「國慶大會」
今年國慶大會將由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌，由北到南祝賀中華民國113歲生日快樂，並由慶籌會主委韓國瑜、僑胞代表致詞後，國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、臺越舞團共同擔綱演出「多元共融唱和諧，舞動臺灣向前行」，再由總統賴清德講話、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場收尾。
三、「主題表演」
國慶儀典後，憲兵指揮部快速反應連以「臺灣榮耀，光輝再現」為主題進行操演，隨後陸軍官校展旗隊攜2024奧運、帕運及U17排球等選手進場，接受喝采。接著，花蓮阿勒飛斯文化藝術團和客家文化團隊分別帶來原住民及客家傳統與現代結合的精彩表演。最後，莊敬高職與特戰部攜手展開巨幅國旗，空軍雷虎小組七機五角隊形噴彩煙通過觀禮臺，為國慶大會劃下完美句點。
📍交通資訊：
配合國慶大會，總統府周邊將實人車管制，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。
📍禁制公告：
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- 國慶大會日期：2024/10/10（四）
- 時間：早上 9:05～11:50
- 地點：總統府前及南北廣場
雙十國慶日並非所有民眾都能參加，僅有限量500位被抽中的幸運兒能親臨現場感受國慶盛典，本活動不得轉讓參加資格或更換人員，亦不得以任何理由要求親友陪同。
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鎖定中華民國讚國慶看直播，一起祝福中華民國生日快樂。
📍「113年國慶大會」完整節目表
一、「序幕暖場」
序幕暖場由勇鷹高教機五機大雁隊形飛越典禮臺開場，接著北一女中樂儀旗隊以青春活力展現團結精神。隨後，國防部三軍聯合樂儀隊、陸軍戰鼓隊、雜技團等聯合演出，展現國軍精銳訓練。壓軸由國軍人型氣偶與啦啦隊帶來動感表演，為序幕活動畫下句點。
二、「國慶大會」
今年國慶大會將由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌，由北到南祝賀中華民國113歲生日快樂，並由慶籌會主委韓國瑜、僑胞代表致詞後，國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、臺越舞團共同擔綱演出「多元共融唱和諧，舞動臺灣向前行」，再由總統賴清德講話、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場收尾。
三、「主題表演」
國慶儀典後，憲兵指揮部快速反應連以「臺灣榮耀，光輝再現」為主題進行操演，隨後陸軍官校展旗隊攜2024奧運、帕運及U17排球等選手進場，接受喝采。接著，花蓮阿勒飛斯文化藝術團和客家文化團隊分別帶來原住民及客家傳統與現代結合的精彩表演。最後，莊敬高職與特戰部攜手展開巨幅國旗，空軍雷虎小組七機五角隊形噴彩煙通過觀禮臺，為國慶大會劃下完美句點。
📍交通資訊：
配合國慶大會，總統府周邊將實人車管制，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。
📍禁制公告：