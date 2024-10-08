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▲租賃期間可享清潔保養服務。（圖／官方提供）

▲據LG調查，有8成韓國消費者受「定期清潔保養」吸引而選擇訂閱家電租賃服務。（圖／官方提供）

小資族買新屋，屋內的家電全員到齊可是不小的負擔，有鑑於此，LG今(８)日宣布在台推出「家電租賃」，除了韓國，目前也已經在馬來西亞、泰國推出，可以用低月付入手全新LG家電，包含了空調、冰箱、洗衣機等都有，租期為5年。雖然60期的費用總加起來會比直接買還貴，但不需一次支付大筆費用，同時租期等同於原廠保固期，期間還可再享清潔保養服務。根據LG觀察，到台灣消費者對家電清潔保養的需求逐年攀升，今年服務件數比去年成長將近1倍，因此LG家電租賃期間每年免費提供專業技師清潔保養服務，且租期即保固期，讓消費者不必費心家電保養，無痛升級。台灣LG電子董事長鄭淵寬指出，LG租賃服務在韓國廣受消費者歡迎，去年的租賃營收超過1兆韓元 (7.29億美元)，今年仍在急速成長。在六月，韓國 LG Brand Shops 銷售的主要家電中，有36.2%是以租賃服務為基礎。根據LG調查，在韓國有8成消費者受「定期清潔保養」吸引而選擇訂閱家電租賃服務，近7成表示，不用一次投入大量資金是主因之一。在韓國、馬來西亞率先推出後，家電租賃的服務就持續成長，去年更在韓國創下超過1兆韓元的營收，佔總營收近四成。LG家電租賃產品包含：Styler蒸氣電子衣櫥第二代、WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG 免曬衣乾衣機、 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、NatureFRESH™ 變頻雙門冰箱、CordZero™ A9X 系列 All-in-One蒸氣濕拖無線吸塵器、PuriCare™ 360°空氣清淨機，及試營運期間最熱銷的DualCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調等10樣熱門的高單價商品皆可租賃。記者實際用蒸氣電子衣櫥計算，直接購買的價格為49900元，用租賃每月999元，需付60期，總共需要59940元，等於要多付1萬元，把原本2年的原廠保固延長到5年，還可以在第2、4年有基礎清潔，還可以定期替換耗材。此外，租賃的家電如遇非人為的家電故障或耗材毀損還更可免費維修，但如果合約中途要解約，則需要支付解約金，解約金額則視產品合約不同而異。