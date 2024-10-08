我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期台南傳出連環毒貓案，有大量貓咪遇害。（示意圖／NOWnews資料照）

是誰下的狠手！近期在台南市中西區協和公園，無預警出現大量貓咪屍體，其中甚至還包含還在喝奶的小貓，最終在附近發現了摻毒的貓飼料。今（8）日台南市議員盧崑福在議會要求動保處緝凶，動保處也表示，放毒者已明顯違反動保法。今（8）日清晨台南市動保處接獲民眾通報，表示在台南市中西區協和公園的巷弄內，出現的大量貓咪遺體，大多數都呈現口吐白沫與鮮血的慘況，隨後更有民眾在附近發現了摻毒的貓飼料。市議員盧崑福更表示，當地社區有阿公一個人就為15隻貓咪遺體收屍，另外還有熱心民眾為7隻貓咪送葬，其中甚至還有仍在喝奶的小奶貓。盧崑福認為，這顯示放毒的人有意將鄰近所有的浪貓一網打盡全部毒死。盧崑福補充，這些毒死的這些浪貓，大部分都已結紮，當地也有愛媽在餵養照顧，並不會對當地居民造成困擾，住戶們也都不排斥這些浪貓，但也不排除有人不喜歡而下毒手。針對本案，台南市動保處長周志勳也表示，由於目前公園內的貓隻屍體已被清理完畢，難以判斷是否因毒物致死，因此希望相關人員日後接獲類似案件時，先將貓隻屍體送回動保之家冰存，以利後續進行毒物檢測。動保處補充，放毒者已明顯違反動保法，動保處7日晚間接獲多位民眾通報前往現場處理，將詢問當地住戶並調閱私人監視器，與警方配合追查行為人，且根據據《動物保護法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若經調查確認有違法行為，依該法最高可處2年以下有期徒刑或拘役，並併科20萬至200萬元不等的罰金。