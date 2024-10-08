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▲「focus 13」在Takao Rock打狗祭期間，以主題「迷幻BO BO 」意象，於珊瑚礁群打造一座充滿「水霧、清涼、泡泡、夢幻」的網美空間。（圖／台南林百貨提供）

高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域將迎來新商場。台南林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元打造「focus 13」，可望明年第一季試營運。Takao Rock打狗祭期間「focus 13」將設立快閃店搶先曝光。「focus 13」在10/12-13 Takao Rock打狗祭期間，以主題「迷幻BO BO 」意象，於珊瑚礁群打造一座充滿「水霧、清涼、泡泡、夢幻」的網美空間。在這座迷幻森林，可以品嘗到創意冰品「BO BO 冰」、來自台南的幸福甜點「金桃家水果大福」、排隊名店「堯平布朗尼」、體驗文青最愛的「又又美復古拍貼機」、特色海味零食、甜點及聯名高雄H2O水京棧國際酒店的網美特調飲品，還有超多生活選物，等著民眾一探究竟。focus 13的經營團隊高青集團，長期深耕台南，旗下擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in 生活平台、林好商店、TORi Beauty..等，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。為何以「focus 13」命名，總經理陳慧姝表示，承襲「FOCUS時尚流行館」的精神為名。高雄流行音樂中心的珊瑚礁群現址，昔日為重要的13號碼頭。回顧過去，13號碼頭曾是金、馬運輸與補給的重點樞紐，因而將「13」融入名稱中；旨向歷史致敬，並向曾在這片土地上奮鬥的人表達深深的感謝之意。