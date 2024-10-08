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▲寶媽（左）與汪建民（右）曾在綜藝節目上被主持人亂點鴛鴦譜，沒想到後續兩人真的交往。（圖／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

▲寶媽後續與汪建民在一起後，重回節目表示如果不是女兒去美國讀書了，她也不會拋下女兒和汪建民在一起。（圖／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

資深藝人汪建民以演出「鐵頭」一角打開知名度，近年來深受癌症所苦，如今傳出噩耗，他在昨（7）日晚間離世，享年56歲，胞妹也證實消息。汪建民過去最為人所知的一段情，就是和大13歲寶媽（王美華）相戀2年多，如今倆人過去在綜藝節目上被主持人神預言有機會成為戀人的一段影片，也被翻出，後續寶媽認愛汪建民，還表示是因為自己的女兒前往美國讀書了，才讓她願意和汪建民在一起，如今汪建民癌逝，不禁讓人讓人感嘆人事已非。據悉，汪建民和寶媽兩人交情深厚，寶媽過去甚至在汪建民還尚未有女友時，就積極當媒婆，想幫汪建民介紹好姻緣，2013年時在綜藝節目《命運好好玩》上更大力吐槽汪建民標準太高：「最瞎的有一天，就是我去到一家名牌店，突然看到一個女生，哇這個女生肯定是建民的菜，漂亮又斯文，為了他，我去跟那個女孩說：『我可以跟妳拍張照嗎？』」後續更是為了汪建民的幸福，在該店消費了20萬，沒想到慘被汪建民打槍。當時主持人何篤霖還在節目中看了寶媽的感情線，開玩笑表示：「寶媽就他了啦！」指出汪建民就是寶媽的下一段感情，當時眾人不置可否，沒想到同年汪建民就與寶媽官宣戀情，還重回節目表示：「如果女兒沒有去美國念書，今天絕對不會有我們兩個。」甜蜜互動歷歷在目，然而兩人在2015年3月時就爆出分手，由於汪建民曾被爆因為沉迷賭博損失2000多萬元，因此只能和藝人朋友借錢還債，傳出是因為兩人的金錢觀不同，才讓寶媽忍無可忍提出分手，這段戀情只維持短短2年半時間。雖然兩人相差13歲的戀情頗受粉絲祝福，不過當時寶媽也坦言曾看到有報導寫著「亂倫」這類的字眼，讓她非常難過：「我哭死了，我真的！」她因此懷疑社會怎麼了，對於外界聲浪不知道要如何面對，儘管汪建民事後不斷跟她道歉，但分手已成事實，雙方要背負的東西都太多，那些難聽的字眼讓她難過到不行。