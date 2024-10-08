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衛武營國家藝術文化中心攜手「臺灣吧」（Taiwan Bar），推出《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄影片，深入淺出以動畫與訪談方式講述32年前推動軍事營區轉變為公園與藝術文化中心的「綠色革命」，讓民眾透過動畫片了解衛武營的前世今生。《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄影片，除了以動畫繪製搭配生動旁白外，也訪談多位促成衛武營成立的推手，包含甫於今年8月離世的醫生曾貴海、現任高雄市長陳其邁、建築師盧友義及蔡幸娥等人，口述重現30多年前綠化高雄的堅定信念，也讓現今在衛武營運動、野餐或欣賞接觸藝術的大眾，有機會認識這些「日常」得來不易的歷程。衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營2018年啟用至今，很感佩醫生曾貴海以及所有促成衛武營的前輩們的堅持及努力，讓高雄能擁有一個衛武營，一個屬於眾人的公共場域，這也是我們一直秉持「眾人的藝術中心」宗旨經營藝文場館最大動力，也是衛武營每年10月舉辦Open House系列活動的原因之一。衛武營即將於10/10敞開廳院大門，舉辦Open House系列活動，4個廳院準備了管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞等30分鐘精彩劇場體驗等免費索票演出，戶外則有素人聲樂家獻唱、音樂Party以及黃昏市集等活動，也特別規劃於演講廳舉辦《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄影片首映會，首映會採自由進場制，更多衛武營Open House活動和索票訊息，可至官網查詢。