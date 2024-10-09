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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）全球暖化影響，登革熱病媒蚊埃及斑蚊原本只生活在嘉義以南，今年夏天「北漂」雲林北港現蹤。疾管署表示，北移待觀察，能否順利過冬是主要關鍵，國衛院持續監測到明年春天。埃及斑蚊屬於不耐寒的蚊子，主要分布在嘉義以南，且喜歡生活在室內或居家附近。隨著全球暖化議題，今年9月間環境部委託國衛院監測發現，登革熱病媒蚊埃及斑蚊「北漂」於雲林縣北港鎮繁衍。埃及斑蚊若北移將造成登革熱傳播風險變大，衛生福利部疾病管制署昨天邀集國內病媒蚊專家、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、環境部（氣候變遷署、環境管理署）、雲林縣、嘉義縣、嘉義市共同召開「因應國內埃及斑蚊北移專家會議」。疾管署發言人羅一鈞今天在例行疫報說明會議重點，針對埃及斑蚊於夏季在北港鎮發現，專家認為是否確定北移仍待觀察，埃及斑蚊族群能否在北港順利過冬是主要關鍵，國衛院將持續監測到明年春天。依國衛院調查發現，羅一鈞表示，北港鎮的埃及斑蚊分布只在5個里，範圍在500公尺內，雲林縣政府及北港鎮已動員防疫單位及社區進行防治工作，專家建議雲林縣政府提出埃及斑蚊防治計畫，透過孳生源清除、化學防治、社區動員、教育宣導等方式儘可能控制埃及斑蚊。同時，疾管署另建議雲林縣可透過調查病媒蚊指數，包括布氏指數、住宅指數等，以了解北港鎮家戶內埃及斑蚊分布情形。羅一鈞強調，疾管署將主動協助雲林縣研擬上述計畫。（編輯：管中維）1131008