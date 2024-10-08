大樂透第113094期今（8）日晚間開獎，由於上期大樂透頭獎3.94億在台南開出，因此本期頭獎回歸保證1億元。今晚大樂透獎號為03、05、07、31、33、45，特別號為19。另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，本期還剩下12組尚未送出，稍早獎號也已經開出。
🟡10/8完整中獎號碼
大樂透獎號：03、05、07、31、33、45，特別號為19。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
49樂合彩：03、05、07、31、33、45。
今彩539：01、11、13、25、37。
39樂合彩：01、11、13、25、37。
3星彩：321。
4星彩：5943。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
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大樂透獎號：03、05、07、31、33、45，特別號為19。
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49樂合彩：03、05、07、31、33、45。
今彩539：01、11、13、25、37。
39樂合彩：01、11、13、25、37。
3星彩：321。
4星彩：5943。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。