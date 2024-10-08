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▲由於上期大樂透頭獎3.94億頭獎在台南開出，因此本期頭獎回歸保證1億元。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第113094期今（8）日晚間開獎，由於上期大樂透頭獎3.94億在台南開出，因此本期頭獎回歸保證1億元。今晚大樂透獎號為，特別號為。另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，本期還剩下12組尚未送出，稍早獎號也已經開出。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。