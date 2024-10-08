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▲馬國畢（右）曝光好友汪建民（左）生前非常痛苦。（圖／馬國畢、汪建民 臉書）

罹患肺腺癌4期的藝人汪建民，今（8）日被胞妹證實已在昨晚病逝，享年56歲。而他先前抗癌的經歷也一一曝光，令人鼻酸，據悉，他在罹癌後，癌細胞從右肺開始擴散到頸椎、腦內，已經接受了長達7個月的化療，還一度暴瘦12公斤。對此，好友馬國畢坦言，他日前才剛前往醫院探視，當時汪建民已經痛到到全身無法動彈，虛弱直呼：「很痛苦。」直喊要打嗎啡，但他當時已經沒有積蓄足以讓他繼續治療，就連看護都要依靠補助，以及醫院專案處理，如今撒手人寰，讓馬國畢難過表示：「不知道該怎麼說。」根據《鏡週刊》報導，馬國畢近期還曾到醫院探視過汪建民，聽聞好友突如其來的死訊，一時語塞表示：「不知道該怎麼說。」回想好友的最後一面，坦言當時汪建民還可以說話，只是癌細胞已經侵蝕到骨頭，導致他因為疼痛而全身無法動彈：「但是他握我的手很有力。」似乎至今仍難以接受好友的死訊。馬國畢坦言汪建民生前並沒有特別交代什麼，更無奈喊：「我不能代替他說什麼。」表示對方當時只是住一般病房，並非加護，只是提到當時的汪建民非常痛苦，因為他已經沒有錢可以繼續治療，連看護都要靠補助，以及醫院專案處理：「他沒有經濟能力進一步治療，一直要求多打一點嗎啡止痛，但其實已經是最高劑量了。」最後也嘆氣表示：「也是早點解脫。」至於汪建民生前留下債務將如何處理，汪建民的胞妹對外發出聲明：「對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」