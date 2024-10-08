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▲Chris Paul可以在場上、場下都發揮領導力。（圖／美聯社／達志影像）

39歲老後衛Chris Paul加入馬刺，成為馬刺年輕球員導師，馬刺教練Gregg Popovich非常依重Chris Paul，我為Chris Paul取個暱稱：球員的教練。ESPN今天為Chris Paul生涯加入新球隊第一季帶來戰績提升列表，非常精采。黃蜂：22%勝率，Chris Paul加入後第一季46.3%（勝率提升24.4%）快艇：39%勝率，Chris Paul加入後第一季60.6%（勝率提升21.6%）火箭：67.1%勝率，Chris Paul加入後第一季79.3%(勝率提升12.2%)雷霆：59.8%勝率，Chris Paul加入後第一季61.1%(勝率提升1.4%)太陽：46.6%勝率，Chris Paul加入後第一季70.8%(勝率提升24.6%)勇士：53.7%勝率，Chris Paul加入後第一季56.1%(勝率提升2.4%)馬刺：26.8%勝率，Chris Paul加入後第一季？只要Chris Paul加入球隊，戰力戰績馬上提升，黃蜂、太陽勝率都超過24%，2018年火箭勝率甚至衝到79%，已經是「超級球隊」等級。今年球季馬刺用年薪1000萬美元簽下39歲老將Chris Paul，Chris Paul已經老到快速退化，臨場穩定性和投籃命中率、關鍵球效率都在下滑。Chris Paul退化這麼多，他還能展現加入任何一支新球季超級效率，馬上提升馬刺戰績、戰力，甚至帶領馬刺打進季後賽附加賽？我還算樂觀，馬刺今年有了Chris Paul帶隊主控，在場內場外扮演球員的教練，加上Victor Wembanyama累積足夠比賽經驗，更熟悉NBA打法和文化，今年球季馬刺實力大幅提升，很有機會讓全世界嚇一跳。Chris Paul為馬刺帶來的不止是沒有上限期待值和季後賽目標，更重要的是年輕球員需要的領導能力和帶動，這也是Chris Paul無可取代的價值。Chris Paul能幫助Victor Wembanyama成為更有比賽主宰力和影響力長人。Chris Paul能給馬刺主力控球後衛Tre Jones最完美引導和啟發。Chris Paul更能為馬刺帶來即戰力，以Chris paul現有實力和能力，他還能在25-30分鐘出賽時間裡打出精英控球表現，為馬刺關鍵球和比賽帶來決勝因素和穩定軍心節奏。這也為什麼我大膽預測馬刺新賽季勝率上看50%，馬刺能進步23.6%勝率關鍵。那些預測馬刺今年球季能贏下35勝，打出42.6%勝率專業人士和數據分析都很精準，但略嫌保守。這就是預測賽事和戰局迷人有趣的地方。比賽永遠無法預測，比賽戰局內容過程永遠都有無法掌控變數和意外，因為打球的是人，執教下決策、組織整合，規畫戰術部署的也是人，只要是人，比賽就有更多變數難以預期。馬刺很快就會成為NBA開季焦點中焦點，Chris Paul會讓全世界驚艷，Gregg Popovich會展現他用兵如神的執教魔法，馬刺也會打出更多讓人拍案絕精采好球。你將會非常期待看到馬刺和Chris Paul的比賽。