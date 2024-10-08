我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風對基隆影響甚大，導致多處淹水、土石流，災情嚴重。不少綠營人士藉此次風災攻擊基隆市長謝國樑，遭外界質疑其實「意在罷樑」。對此，國民黨基隆立委林沛祥表示，救災期間因為表達對中央部分指揮方式的擔憂，被誇大成「叫中央閉嘴」的形象，但當時的真實心聲其實是：「如果無法提供實質幫助，就不應該只出一張嘴。」林沛祥今（8）日在個人臉書發文表示，他非常認同中央對地方災情的關注，也誠摯感謝中央對基隆災後的協助；然而，他認為中央也應該尊重在第一線救災的團隊安排與規劃，因為他們最了解現場的情況，也最投入在救災行動中。林沛祥認為，作為民意代表，他深知前線救災人員所承受的壓力和辛勞，畢竟，無論是市府團隊、警消單位，還是每一位志工，都是默默承擔艱辛的無名英雄，努力與奉獻值得所有人尊敬。林沛祥指出，在颱風來襲之際，基隆的災情確實令人憂心，當時，他正在車上接受電話採訪，並在第一線了解災情，協助市府團隊與市民之間的溝通，因為對中央部分指揮方式的擔憂，坦率地表達「如果不在現場的話就麻煩閉嘴」，但當時的真實心聲其實是：「如果無法提供實質幫助，就不應該只出一張嘴。」林沛祥表示，因為在第一線深刻體會到救災的緊迫和沉重，他才會說出這樣的話，當時的他很擔心，有些不在現場的人會無意間干擾到救災工作，甚至讓救災成為政治操作的工具；遺憾的是，這些話經過媒體轉述後，被誇大解讀，變成了一種「叫中央閉嘴」的形象。林沛祥接續表示，他了解當前社群媒體生態的放大和扭曲效應，也接受不同的批評與指教。無論外界如何解讀，這些反饋對他而言都是成長的動力，他也相信，大家的意見可以讓他在未來的工作中做得更好。林沛祥呼籲在災後重建的道路上，真心希望社會能夠給基隆多一點關注和支持，這次颱風帶來的影響對基隆市民而言是沉重的，他們正在持續跟進災後重建的進度，努力滿足民眾的需求。林沛祥強調，救災不只是站在鏡頭前，而是要默默付出、實際幫助基隆市民，「這才是我們真正該做的事情」，並呼籲各界能夠減少無謂的政治口水，把關注焦點集中在市民的安全與災後的復原上，讓基隆早日重回正常的生活。