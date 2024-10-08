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味全龍今（8）日在主場迎戰富邦悍將，進行本季天母棒球場的最後一戰，本場比賽開局斷斷續續有雨勢，但在3局後雨停。前5局雙方形成投手戰，味全在6局靠著黃柏豪直擊右外野全壘打牆的安打，送回全隊寶貴的1分，味全在1局下攻佔得點圈，張政禹敲出內野滾地球，形成雙殺，而劉基鴻也吞下三振，沒能在首局就攻下分數。比賽2局上雖然出現較為明顯的雨勢，讓曹祐齊投出1次四壞球保送，但隨後連續抓下2個出局數，守護住得點圈。拿莫伊漾在2局下敲出右外野的深遠飛球，但富邦右外野手周佳樂發生漏接失誤，讓拿莫伊漾攻佔上三壘，所幸班恩成功三振林辰勳，雙方先發投手在3、4局都投出三上三下，前4局打完雙方維持0：0平手。5局下，拿莫伊漾、林辰勳接連靠著四壞球保送、觸身死球上壘，但王順和、李凱威接連出局，兩方都還無法搶下分數。味全在7局換投，由陳冠偉接替投球，申皓瑋敲出右外野落地安打，是富邦團隊本場第1支安打，不過後續沒有攻勢。味全在9局上派出陳禹勳關門，最終幫助龍隊以1：0收下勝利。