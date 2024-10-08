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▲唐綺陽在臉書哀悼汪建民離世，更曝光星象要民眾注意身體。（圖／唐綺陽占星幫）

▲汪建民年輕時就患有長期性咳嗽，但卻遲遲未就醫，等到背部疼痛才前往看診，沒想到被診斷出罹患第4期肺腺癌。（圖／中天 提供）

資深男星汪建民因演出《台灣靈異事件》中「鐵頭警官」一角爆紅，去年檢出罹患肺腺癌第4期，今年8月癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，汪建民的妹妹今（8）日證實，汪建民昨（7）日晚間已病逝在醫院，享年56歲。而星座專家唐綺陽也在社群表達哀悼，表示人生無常，並曝光近期星象：「現在正值天海冥形成小三角的時刻。」表示得更加關注身體健康。唐綺陽在臉書上發文，表示聽聞汪建民離世的消息非常震驚：「錄影一天到剛剛，聽到汪建民離世的消息，跟大家一樣錯愕，不是前陣子還在電視上看到他露臉、說腫瘤縮小了嗎？」更傷心直言汪建民走得非常突然，讓他措手不及：「沒想到說走就走，人生如此無常。」唐綺陽也分析了近期的星象變化，表示近期民眾要特別注意身體：「現在正值天海冥形成小三角的時刻，宿命感特別強，感觸也更深。天王星位於金牛座，讓人更加關注健康、財務及人生意義的挑戰。」也強調希望大家不要因為健康狀況看似正常而忽略身體警訊，更感嘆：「很現實，很實際，我們也只能認真面對。」最後唐綺陽也呼籲：「累了就不要勉強，我們都是凡人，餘生不長，務必要好好生活、珍惜當下。」並悲痛向汪建民送上祝福：「鐵頭，一路好走，不再有病痛了，R.I.P.」事實上，汪建民雖然一生都不菸不酒，不過他從年輕時期就有習慣性咳嗽，但因為身體並無不適，因此他從未積極就醫，也沒有定期去做斷層掃描，直至去年底背部疼痛難耐才到胸腔科看診，才發現竟已罹患第4期肺腺癌，癌細胞最後更擴散至頸椎、腦部及骨頭，汪建民為了康復，更歷經9次化療，導致體重下降12公斤，骨轉移也造成他痛到難以行走，最終不敵病魔離世。