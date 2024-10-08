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▲浪花男子最新單曲《戀愛之光》台壓發行封面照。（圖／avex taiwan）

▲浪花男子感情好，只有西畑大吾、道枝駿佑（左2）的距離「越來越遠」。（圖／avex taiwan）

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下人氣團體浪花男子推出最新單曲《戀愛之光》，他們透露成員之間拉近距離的故事，追劇的西畑大吾太想跟道枝駿佑「劇透」，不顧對方是否在上廁所，直接打開門大喊：「他們親了！」結果映入眼簾的竟是超尷尬場面！浪花男子是「關8（關西傑尼斯8）」成員大倉忠義培訓的男團，成員由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等平均年齡24歲的7位隊員組成。2018年9月時，他們在關西小傑尼斯的公演初亮相，2019年開始名氣漸漸攀升，不管是節目、廣播或是舞台劇，工作接踵而來，奠定在偶像歌壇的地位，2021年開始舉辦全國體育館巡演，並於2021年11月12日發片「正式出道」。團體中，道枝駿佑更參與過台灣、日本合作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，跟許光漢有不少對手戲，在台廣為人知。最近忙於日本全國巡演的浪花男子，在拍攝廣告時分享了彼此之間「距離縮短」的瞬間，大橋和也與藤原丈一郎去吃關東煮時，他和對方不聊私事只談工作，感到更加了解彼此；西畑大吾則是分享與道枝駿佑在下榻旅館時，一起觀看的戀愛劇正好有一個親吻場景，西畑表示：「我當時太想跟他分享，所以直接打開廁所的門說『他們親了』，結果正好看到在上廁所的道枝。」雖然感到尷尬，但西畑笑說這讓他覺得，與道枝的距離縮短了，道枝則打趣道：「我當時嚇了一跳，覺得我們的距離反而變遠了。」長尾謙杜和高橋恭平則回憶起他們還是Jr.（練習生）時期的東京旅行；大西流星分享與大橋和也吃烤雞串的趣事，不但透過美食加深彼此的友情，他還笑說：「我們是因為烤雞串連繫在一起的。」大橋回應：「我下次再請你吃吧！」其他成員紛紛跟進說：「我們也要被請客！」引發現場一片笑聲。他們推出新單曲《戀愛之光》，首週以40萬張的銷售佳績勇奪「日本Oricon公信榜單曲週榜」冠軍寶座。本次銷量不但超越了前作《I Wish》首週37萬張銷售紀錄，也是他們自2021年11月12日發行的出道單曲《初心LOVE》後，連續7張單曲、總計第7張單曲奪下冠軍寶座。《戀愛之光》同時也是大西流星主演的電影《不懂愛的我們》主題曲，描述年輕人在青春時期難以表達思念的焦慮心情，以及交錯的戀愛情感，是一首充滿浪花男子風格的搖滾作品。台壓版已正式發行。傑尼斯事務所（2015年 - 2023年）SMILE-UP.（2023年 - 2024年）星達拓娛樂（2024年 - ）大倉忠義（關8成員，團體現名：SUPER EIGHT）2018年2021年11月12日藤原丈一郎（1996年2月8日／28歳）西畑大吾（1997年1月09日／27歳）大橋和也（1997年8月09日／27歳）高橋恭平（2000年2月28日／24歳）大西流星（2001年8月07日／23歳）道枝駿佑（2002年7月25日／22歳）長尾謙杜（2002年8月15日／21歳）NaniFamu