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美股週二（8）開盤後主要指數漲跌互見，國際油價則出現大幅下滑，市場除了密切關注個各企業第三季財報數據外，也把目光聚焦在本周稍晚將公佈的美國消費者通膨數據（CPI），該數據被認為對美國聯準會的降息有重大影響。至截稿前，道瓊工業指數下跌近40點，跌幅約0.1%；那斯達克綜合指數上漲近100點，漲幅接近0.6%；標普500指數則小幅下跌約0.4%；費城半導體指數也微跌約0.1%。國際能源方面，油價出現大幅下滑，紐約原油期貨報74.69美元/桶，下跌2.47美元或3.2%，布倫特原油則報78.45美元/桶，跌幅達3.06%。投資人聚焦本週稍晚即將公布的美國消費者通膨數據（CPI），預期年增速會從此前的2.5%降至2.3%，由於碼頭工人罷工、氣候災害等也可能影響就業數據，因此接下來幾個月的CPI數據被認為作為衡量標準會更加重要。此外，美國商務部經濟分析局週二指出，美國貿易逆差從 7 月修正後的 789 億美元縮小 10.8% 至 704 億美元，為五個月來的最低水平，經濟學家先前預測貿易逆差將從 7 月原值 788 億美元收窄至 706 億美元。