我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Joan日前曾發文感謝徐乃麟，表示很感恩他為善不欲人知，指出他特地捐款給汪建民的母親，讓人感到十分暖心。（圖／汪阿民 抖音）

▲Joan曾曝光一張緊牽汪建民左手的照片，讓粉絲當場淚噴，在底下留言要他好好加油。（圖／汪阿民 抖音）

藝人汪建民昨（7）日不敵肺腺癌離世，享年56歲，震撼演藝圈，據傳直到他撒手人寰前，神祕女友Joan一直待在他身邊不離不棄，甚至還曾發出緊牽汪建民吊著點滴的左手的照片，表示要他好好加油，令人鼻酸。而先前徐乃麟友情資助汪建民母親的醫療費，Joan也曾發文感謝：「感恩乃哥為善不欲人知，我們能做的有限，只在這個時候讓大家知道乃哥的善舉，乃哥，謝謝你。」Joan在9月30日時曾上傳了一張陪伴汪建民的照片，只見一隻白皙的手握住汪建民的手，雖然並無拍攝到汪建民本人，但卻清晰可見他手上吊了點滴，正躺在病床上，讓粉絲相當不捨，紛紛在留言區寫下祝福：「建民哥，加油！」、「加油，平安健康喜樂」、「早日恢復出院，祝褔你」、「建民哥要好好的為9m姐（Joan）活下去！我們都為你加油！為你祈禱」、「建民哥加油大家都在期待你回來！」而Joan也在照片中寫下：「建民哥加油！」道盡心中的期望，如今汪建民離世，他的胞妹也特別發文感謝Joan：「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」事實上，汪建民的神祕女友Joan，一路以來都總是陪在汪建民身邊，由於汪建民特別喜愛露營，她也總是陪同在他身邊，但卻非常低調，鮮少露面；不只如此，汪建民在社群上進行直播、帶貨的工作，幾乎都是由Joan擔任掌鏡人，不離不棄的愛意，也是支持汪建民努力對抗病魔的動力之一，而汪建民的逝世，也讓不少粉絲擔心Joan的狀況，紛紛在抖音上寫下安慰話語：「一路好走」、「我也是剛剛才知道建民哥離開，難過了」、「建民哥，一路好走，祢辛苦了，現在無病無痛，在天上當個快樂的天使」、「建民哥 一路走好，再也看不到你的直播了，9M美女 節哀順變………辛苦妳了」、「沒有病痛了，大家心中永遠的鐵頭哥，走好！」