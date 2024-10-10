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▲4冠王者Faker持續帶領T1爭取進入S14世界賽8強的門票。（圖／LOL Esports Flickr）

▲Faker日前稱戰隊狀態應該回升到50%左右。（圖／翻攝自T1 X）

▲G2方面，主要還是 AD 「韓總」 Hans Sama 狀態低迷，目前只有使用克黎思妲有亮眼表現。（圖／LOL Esports Flickr）

▲10月11日上演 T1vsG2 兩隻傳統強豪對決的戲碼。（圖／FB@LoL ESPORT）

▲G2永遠都能在團戰中締造奇蹟，因此對戰T1仍是勢均力敵的精采對決。（圖／LOL Esports Flickr）

2024《英雄聯盟》LOL S14 世界賽瑞士輪進入最終階段，各大戰隊都將在本週爭取進入八強的門票，其中在 2-1 組別中，更將在10月11日上演 T1vsG2 兩隻傳統強豪對決的戲碼，究竟在這場晉級八強的關鍵局中，誰能率先拿到門票？《NOWnews》也特別訪問前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸，深入分析兩隻強豪的優劣勢。T1對戰G2 這場全球矚目的經典對局，即將在10月11日（週五）晚間8點火熱開戰，本次 G2 以 LEC 第一種子身分出戰，而 T1 則是 LCK 第四種子，經過跌跌撞撞才從冒泡賽突圍成功。但進入世界賽之後，版本進階到 14.18 ，因為幾項裝備和符文的大幅變動，也讓中路射手的出場大幅減少。對此，分析師魚丸也表示，這次世界賽開始後，T1的狀態相當不錯，中路傳奇選手Faker可以完全捨棄較不擅長的中路射手，拿回較為擅長的節奏型英雄，如雖然版本大熱門Faker在使用沒這麼純熟，但起碼也有60分，，對於T1來說絕對是最好的狀態。由於Faker的回穩與節奏帶動，連帶讓打野Oner狀況野恢復穩定，化身，下路Gumayusi與 Keria 不但能拿出軟輔組在線上打贏對手，雖然T1 不是這麼愛換線的隊伍，但以目前幾場的表現來看，處理換線的手段已經是步入正軌，目前唯一的隱憂就是上路 Zeus 太容易在邊線被抓，給予對手機會。G2 方面，上中野三人的表現不俗，甚至能拿出加里歐與犽凝來錯位，展現十足G2風格，但下路就不是這麼樂觀，因為 G2 下路組合拿手的組合，通常是打線型射手搭配硬輔，但目前 G2 輔助 Mikyx 三場比賽都使用銳兒，恐怕打不過願意選擇軟輔的 T1，使下路成為破口。本次世界賽中截至目前10月10日之前的賽事，犽凝一共被Ban了13次，被選用15次，並以12勝3敗的8成勝率成為破格的角色，幾乎可說是非Ban即選的存在，而T1與G2的中上路選手，也都能做使用，因此魚丸認為，在T1對弈G2的BO3賽事中，犽凝這隻角色應該是完全不會被放出來。至於另一隻目前BP高達100%的新角「歐羅拉」，一共被Ban了多達24場，僅出場6次，取得4勝2負的戰績，魚丸認為，因為在G2先前對上巴西PNG的時候，犽凝與歐羅拉都放出來，最終G2仍選擇了順位較高的犽凝，若G2真掏不出歐羅拉，也將成為影響BP的重要關鍵。除了上述兩隻破格的角色以外，魚丸還提到，有一隻 T1與G2 都會使用且足以影響戰局的角色，那就是「加里歐」，T1 中路Faker、G2的Caps都會使用，G2上路 Broken Blade 更在10月7日拿出加里歐將 WBG 的藍寶打穿，加里歐也將成為破解的關鍵。而且雙方中路也都有一手，前面的比賽中雙方都曾在第一輪被 BAN 奧莉安娜，至於賽勒斯，魚丸也發現，已經成為Faker角色，在今年韓國LCK比賽時都沒有選用，但去年開始的世界賽都有選用賽勒斯，近六場使用都在世界賽，而且至今已經十連勝。在10月11日開打的這場2-1組別賽事中，勝者將能先搶下進入8強賽事的資格，究竟誰更有望贏下這場比賽？對此，魚丸還是看好T1勝出，因為 T1 的下路強度優於 G2 ，中路則是 55 開，打野部分也是 T1 優勢，總體來說T1選手的硬實力都要優於G2，但是G2更擅長的則是團戰，恰巧本屆世界賽也是團戰版本，主要還是得看 T1 能在前期累積多少優勢，才能避免被G2在團戰將戰局翻轉。針對關鍵選手部分，魚丸也提到， T1 是否強大的主要關鍵，一直以來都是在Faker身上，只要 Faker 能帶起全隊的節奏，那 T1 的強大絕對無庸置疑，至於G2部分，關鍵點還是在下路雙人組，AD位 Hans Sama 是否能克服自己只會打線的短版，輔助 Mikyx 在本屆賽事的3場比賽中也只選用了坦輔銳兒，這角色在對陣實力強大 T1 雙人組時，絕對討不到便宜。