大樂透第113094期今（8）日晚間開獎，本期頭獎回歸保證1億元，今晚大樂透獎號為03、05、07、31、33、45，特別號為19，但本期頭獎未開出。
10月8日大樂透加開之12組100萬獎項開出情形：12組中開出1組，總中獎注數為2注，該組獎金2注均分，本期尚有11組100萬獎項未開出，將於次期(10月11日)繼續加開。
🟡10/8完整中獎號碼
大樂透獎號：03、05、07、31、33、45，特別號為19。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
49樂合彩：03、05、07、31、33、45。
今彩539：01、11、13、25、37。
39樂合彩：01、11、13、25、37。
3星彩：321。
4星彩：5943。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
📍第113094期（10/8開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限2025/1/8
第4組：01、02、07、14、22、28
2注均分100萬 宜蘭縣壯圍鄉壯五路「億億彩券行」、南投縣埔里鎮杷城里中正路「來就發彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
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🟡10/8完整中獎號碼
大樂透獎號：03、05、07、31、33、45，特別號為19。
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今彩539：01、11、13、25、37。
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3星彩：321。
4星彩：5943。
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第4組：01、02、07、14、22、28
2注均分100萬 宜蘭縣壯圍鄉壯五路「億億彩券行」、南投縣埔里鎮杷城里中正路「來就發彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼