大樂透第113094期今（8）日晚間開獎，本期頭獎回歸保證1億元，今晚大樂透獎號為03、05、07、31、33、45，特別號為19，但本期頭獎未開出。

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10月8日大樂透加開之12組100萬獎項開出情形：12組中開出1組，總中獎注數為2注，該組獎金2注均分，本期尚有11組100萬獎項未開出，將於次期(10月11日)繼續加開。

🟡10/8完整中獎號碼

大樂透獎號：03、05、07、31、33、45，特別號為19。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

49樂合彩：03、05、07、31、33、45。

今彩539：01、11、13、25、37。

39樂合彩：01、11、13、25、37。

3星彩：321。

4星彩：5943。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲大樂透春節加碼2月1日起跑，第108000010期大樂透頭獎3.36億元又摃龜，下期上看4億元，加開的春節大紅包則開出24組。（圖／NOWnews資料照）
▲大樂透中秋加碼百萬紅包尚有11組100萬獎項未開出，將於10月11日繼續加開。（圖／NOWnews資料照）
📍第113094期（10/8開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限2025/1/8

第4組：01、02、07、14、22、28

2注均分100萬　宜蘭縣壯圍鄉壯五路「億億彩券行」、南投縣埔里鎮杷城里中正路「來就發彩券行」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼

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