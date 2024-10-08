我是廣告 請繼續往下閱讀

中國官媒《新華社》今（8）發佈訃告，指中國全國人大原委員長、前國務院副總理、中共原正國級領導人吳邦國因病逝世，享年84歲。作為中共「上海幫」的核心成員之一，吳邦國長期與江澤民關係密切，還曾主持修訂影響深遠的《反分裂國家法》，應對我國前總統陳水扁的「一邊一國論」，這一法律仍是中共對台政策的重要基石。吳邦國生於1941年，畢業於清華大學無線電電子學系，1964年加入中國共產黨，並從上海市政府開始由技術崗位踏入政壇步步高升，擔任過上海市委書記、國務院副總理及全國人大常委會委員長等多項要職；《新華社》發布的官方訃報形容吳邦國為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。在吳邦國政治生涯中，最具影響力的舉措之一便是主持修訂《反分裂國家法》，該法案自2005年通過以來，成為中共對抗台灣獨立勢力的重要法律工具，吳邦國在主持《反分裂國家法》修訂時，強調此法旨在防範和遏制台獨分裂活動，同時促進和平統一。《反分裂國家法》於2005年通過，立法背景是針對當時台灣前總統陳水扁提出的「一邊一國論」，即台灣與中國是兩個不同國家的言論。此言論引發強北京當局進一步強化對台政策的法律基礎。當時的立法過程中，《反分裂國家法》最初命名為《統一法》，後來經過多方考慮，名稱變更為《台灣基本法》、《反國家分裂法》，最終確定為《反分裂國家法》。該法也成為中國現行法律中唯一未冠以「中華人民共和國」名稱的法律，顯示出其特殊性和針對台灣問題的重要性。吳邦國當年曾在第十屆全國人大常委會強調，《反分裂國家法》堅持以鄧小平理論和「三個代表」重要思想為指導，貫徹「和平統一、一國兩制」等中央對台工作大政方針，「堅持一個中國原則，是解決台灣問題不可動搖的基礎。『和平統一、一國兩制』是我解決台灣問題的基本方針。以和平方式實現國家統一，最符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益，有利於兩岸同胞的感情融合，有利於台灣海峽地區乃至亞太地區的和平穩定。」前總統陳水扁在2002年提出的「一邊一國論」，被北京視為台獨路線的重要象徵，直接促使北京立法對抗台獨分裂勢力，而近期在國慶晚會致詞的總統賴清德則稱，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。這番「祖國論」的論述則被中國國台辦稱是偷換概念、混淆是非，國台辦發言人朱鳳蓮對此批評賴清德「繼續兜售其中華民國與中華人民共和國互不隸屬的『新兩國論』，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。」朱鳳蓮也強調，「台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚」，還說「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」