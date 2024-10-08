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▲2024左營萬年季火獅舞表演。（圖／高市府民政局提供）

▲2024左營萬年季於10月8日至13日於蓮池潭盛大舉辦。（圖／高市府民政局提供）

▲2024左營萬年季火獅進場。（圖／高市府民政局提供）

邁入第24年的高雄左營萬年季，10月8日至13日於蓮池潭盛大舉辦，高雄市副市長李懷仁及議長康裕成今(8)日在元帝廟埕前，親自為象徵福氣安康，威風凜凜的火獅開光點睛，除宣告2024甲辰龍年高雄左營萬年季正式啟動外，也讓大家感受到火獅活動帶來的祝福。2024高雄左營萬年季開幕由左營勝利國小幼兒園小火獅演出萬年季主題曲花開萬年-祥獅獻瑞慶萬年，緊接著，龍陣搭配萬眾期盼的火獅大進場，氣勢磅礡，民眾爭相目睹火獅威風儀態。今年火獅以榮獲海選奪冠的「炎獅王」火獅造型結合傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(NDA)金獎、法國設計獎白金獎以及倫敦設計獎金獎的國際級花燈藝術師黃文全親自監製。議長康裕成表示，左營萬年季是高雄最出名、最有代表性的宗教文化活動，感謝所有的市民朋友24年來的支持，很高興今天晚上大家共襄盛舉，一同來參加火獅點睛儀式，希望透過這個儀式祝福各位市民朋友身體健康萬事如意。副市長李懷仁表示，左營萬年季是高雄最具在地特色的宗教文化觀光慶典，火獅對我們在地的信仰非常重要，特別是我們剛剛經歷過一個颱風，我們希望藉由這次火獅點睛活動，讓火獅的靈性可以保佑我們整個台灣及高雄國泰民安、風調雨順。今年活動期間，可來左營環潭廟宇體驗廟埕文化、開幕家將大秀、火獅祈福巡禮、火獅踩街、攻炮城與特色市集，歡迎大家國慶假期攜家帶眷來左營蓮池潭一同親子同樂！祈福火獅於晚間7點55分完成開光點睛後，活動期間也將出巡駐駕左營元帝廟、左營洲仔清水宮、左營啟明堂及左營城邑慈濟宮至鳳邑舊城城隍廟，接受民眾祈願、賜福賜貴。民眾當天拍照打卡上傳臉書公開分享，就有機會抽中萬年季紀念T恤。配合火獅駐廟期間，晚間8點30分擲筊祈福大賽，連續擲得三個聖筊者，即可獲得萬年季紀念T恤一件，數量有限送完為止。迎接國慶假期，10月9日至13日於蓮潭路上有傳統市集與特色市集適合全家大小品嘗特色小吃美食，10月10日至13日在左營孔子廟廣場，活動天天精彩，家將大秀民俗藝陣、左營在地特色和適合全家大小觀賞劇團演出。10月11日至12日晚間7點在龍虎塔旁蓮池潭意象廣場舉辦攻炮城競賽。高雄市政府鼓勵民眾多加運用大眾交通運輸工具至「2024左營萬年季」活動會場以節省您寶貴時間，特增加接駁車班次，更多資訊請上高雄左營萬年季臉書查詢。