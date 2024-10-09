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▲農曆九月初九是拜三太子、媽祖、上帝公的好日子，不過，高宏寓提醒，信仰要量力而為，不要累壞了身子。（圖／記者張塵攝）

▲九九重陽最重要的是一家團圓、吃團圓飯，繁重的民俗禮節，量力而為即可。（圖／shutterstock）

今年國慶日將於10月11日(週五)舉辦，事實上，這一天同時是三太子聖誕、媽祖及玄天上帝飛昇日，同時也是龍年倒數第二個天赦日，也是一家團圓的九九重陽節。命理師高宏寓接受《NOWnews》訪問表示，「這一天，基本上如果全依照傳統禮俗過節，恐怕會忙到手足無措，尤其這時代拜拜大多是老人家在忙，呼籲大家量力而為，心誠就好，不要累壞身子了。」國慶日又稱「雙十節」，主要是慶祝1911年10月10日發動武昌起義，隨後革命成功，打破清朝僵化體制，中國迎來中華民國政府的民主時代，故也成為國慶日，這一天不少人都會到總統府前升旗，感念這得來不易的民主。三太子又稱「中壇元帥」，統管五方營神將神兵，具有斬妖除魔形象；三太子是「囝仔神」，不少台灣人覺得小孩難教，就會向太子爺祈求幫忙管教；三太子腳踏風火輪，也是運輸業，如渡輪、外送員、航空業等祭拜的主要神尊。台灣人篤信媽祖，主要是因為祖先們從福建唐山過台灣，必須經過「黑水溝」(台灣海峽)，當時航海技術並不發達，危險重重，都會祈求海神媽祖保佑，媽祖象徵慈悲精神，台灣有人不少都認媽祖為乾媽，希望獲得庇佑。玄天上帝又稱上帝公，形象為降妖伏魔，傳說上帝公以殺豬為業，一天突然醒悟自己滿手鮮血，便放下屠刀，一心修道，也是「放下屠刀、立地成佛」的神明代表人物，也由於上帝公曾是屠宰業者，不少人菜市場攤販，及其它生意人，都會拜上帝公祈求平安、保佑生意順利。參考供品：鮮花、素果、壽麵、壽桃、紅龜粿、發糕、湯圓、清茶。「媽祖、上帝公」可加拜化妝品、香水、口紅等。「三太子」可加拜零食，如餅乾、棒棒糖、養樂多、布丁、珍珠奶茶，亦可拜玩具，如積木、模型、汽車、陀螺、尪仔標等。傳說「天赦日」是玉皇大帝開天門、赦罪解冤轉運的大日子，生肖屬「牛、虎、蛇、羊、狗」，這一天向玉帝祈求赦罪轉運會有奇效。九九重陽節，九為極陽之數，故九九為重陽，當天是祭祖、拜地基主，以及一家團圓、一起吃飯的日子，拜地基主時要特別要留意，準備2個雞腿便當，但(傳聞地基主喜歡整隻雞腿拿起來吃，且通常祭拜好兄弟才會切，對身為神明的祂來說不尊重，恐觸怒)。