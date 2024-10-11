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▲林青霞在《中國女兵》的軍裝造型帥氣又不失亮麗。（圖／摘自hkmdb)

▲《金門女兵》的美女主演陣容堅強，卻仍然有不和的情況。（圖／摘自hkmdb)

▲銀霞（右）曾在《金門女兵》以巾幗英雄之姿出現。（圖／摘自FB)

▲黛咪摩爾在《魔鬼女大兵》理了平頭，犧牲性感美貌。（圖／摘自IMDb)

▲梅格萊恩（左）在《火線勇氣》演女軍官，卻被演小兵的麥特戴蒙搶戲。（圖／摘自IMDb)

「軍事影片」看似男星的專利，特別能讓他們展現陽剛的魅力，不過中外大牌女星也不乏有人在片中穿上軍服、展露「巾幗不讓鬚眉」的姿態，包括林青霞、陸小芬、呂秀齡以及好萊塢的黛咪摩爾、梅格萊恩等。有人藉此再創票房佳績，也有人期待拓寬戲路卻未如預期，更有人自認因此承受外界偏見，就像每個入伍的軍人，在部隊內的遭遇都大不同。台灣影壇由「二秦二林」稱霸的時代，到了接近1980年代，也逐漸走向尾聲。最具指標性的林青霞，因為與仍是人夫、人父的秦漢戀情引發軒然大波，在龐大壓力下，離台赴美進修，台灣片商還是捧著大把鈔票想說服她回台拍戲，她都意興闌珊。之後她在美國宣告和秦祥林訂婚，也決定返台拍戲，接下的第一個劇本卻不是她拿手的愛情文藝片，而是《中國女兵》。很明顯，她不想再拍那些千篇一律的浪漫電影，《中國女兵》以幾個朋友一起從軍的遭遇為情節主軸，她和夏玲玲、應采靈都要穿上草綠軍服、扛槍接受操練，湯蘭花、歸亞蕾則演部隊長官，令觀眾耳目一新，在暑末上映時創下亮眼的票房成績。林青霞在感情風暴後，一度形象下滑，賣座表現也不若以往，外界唱衰她快被胡慧中、彭雪芬取代，她從美返台後以《中國女兵》證明自己仍是台灣影壇難以取代的票房女王。如果要說這片子令她有什麼不快，應該是與夏玲玲之間的不和，之後她們也不再合作。《中國女兵》讓片商發現找嬌滴滴的女星拍軍教影片，可以是賺錢的生意，因而再接再厲，籌拍《金門女兵》，換上另一批美女紅星，還拉到金門出外景，結果最熱的話題竟是兩位女主角呂秀齡、陸小芬鬧不和。當年呂秀齡是瓊瑤力捧的「琵琶美人」，陸小芬卻是社會寫實片的台柱，彼此本來各霸一方，難得一回結戲緣，就因「排名」而不愉快。另外一位女主角銀霞，反而避開這些紛擾，和其他的戲裡同袍姐妹，相處的還頗融洽。都曾在1990年代的好萊塢紅透半天的黛咪摩爾和梅格萊恩，分別在《魔鬼女大兵》、《火線勇氣》飾演軍人，期望拓寬戲路。黛咪為了《魔鬼女大兵》理了光頭、犧牲美貌，還在片中大秀單手伏地挺身，更被打得鼻青臉腫。無奈她身為最高片酬女星，樹大招風，片子還未上映已有不少負面呼聲，雖然最終美國票房勉強及格，離原先預期的熱賣有明顯差距。而浪漫喜劇女王梅格萊恩接演《火線勇氣》，扮演在波灣戰爭中不幸殉職的女軍官，從不同人士的眼中，她被描繪成膽小怕事、有勇無謀、英勇正直等不同的形象，讓她可以展現演技實力，她在造型上也沒像黛咪理光頭那麼犧牲。可惜梅格的演出雖賣力，卻被還是知名度不高新秀、演吸毒成癮小兵而減肥減到皮包骨的麥特戴蒙搶走不少關注，沒有讓她順利轉型。