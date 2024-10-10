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▲節目每次開機拍攝，都要耗費300台攝影機，而節目中所使用的廚具更是驚人，將切肉機、製作冰淇淋的液態氮等高級設備都搬上檯面。（圖／Netflix）

▲節目一開始就將廚師進行分類，區分出「白湯匙」以及「黑湯匙」，以此強調階級，被譽為是殿堂與市井的戰爭。（圖／Netflix）

▲身為「黑湯匙」的白種元，是做庶民美食起家的韓國餐飲連鎖大亨。（圖／IG netflixkr）

▲身為韓國首位米其林三星主廚的安成宰，在節目中被視為是「白湯匙」的代表。（圖／IG netflixkr）

▲節目中，各方廚師都拿出自己最拿手的手藝應戰，其中中華料理女神（左）以東坡肉冰花餃子成功晉級；隱藏天才（右）也祭出橄欖油香蒜義大利麵獲得評審青睞。（圖／Netflix）

Netflix實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級之戰》近期掀起話題，不僅是因為以料理大賽為主題的比拚太有看頭，還有超精緻的轉場、廚房設備和「百人團戰」的震撼場面，讓該節目屢屢稱霸收視排行榜！而節目中最大的看點其實就在於「階級鬥爭」，製作單位將100名廚師劃分成20名「白湯匙」以及80名「黑湯匙」，以菁英主廚對決民間高手的廚藝交鋒，讓節目每到片尾總是掀起一波高潮。其實從《黑白大廚》這檔節目中，就能發現韓國人對於綜藝的重視程度，節目每次開機拍攝，都使用超過300台攝影機，而為了廚房的安全性和視覺效果，節目組更是耗費了大半年才完成佈景，其中100名廚師所需要的各種料理用具更是超過1000組。不只如此，百人團戰的震撼場面也是粉絲津津樂道的話題之一，而規則更酷似知名手遊「荒野求生」，號稱百人團戰、一人吃雞，意味著該節目也同樣僅有一位獲勝者，能獲得3億韓元的高額獎金。而在這檔節目中，和過往綜藝不太一樣的是，早在節目的開始就立下了「階級制度」，以20名「白湯匙」菁英主廚對決80名「黑湯匙」民間高手。在第一回合「白湯匙」們不戰而勝，只要悠閒待在二樓俯瞰80名「黑湯匙」廝殺對決，唯有進入第二回合的20名「黑湯匙」，才能獲得對戰「白湯匙」的門票，階級意味濃厚，而且「白湯匙」還可以露出本名，但「黑湯匙」卻只能以代號稱呼。有趣的是，每位「黑湯匙」廚師的代稱都相當有記憶點，像是拿坡里美味黑手黨、中華料理女神、調味鬼才、學餐名家、肉類黑幫、撕漫男、勝雨爸爸、隱藏天才、阿姨無菜單料理一號等等。另外，節目組請來的2名評審也是相當具有代表性，其中一位是台灣人也十分熟悉的白種元，身為做庶民美食起家的韓國餐飲連鎖大亨，白種元幾乎全世界跑透透吃美食，對於餐飲經營也相當有一套，在前段賽制中，更表示他評比的重點在於食物的美味程度，可見他的口味十分刁鑽，而他在節目中親民的形象也被粉絲譽為是「黑湯匙」的代表。至於另一位評審，則是被觀眾點名是「白湯匙」代表的南韓首位米其林三星主廚安成宰，犀利的講評總是讓被他點評到的廚師心驚膽戰。事實上，安成宰畢業於藍帶廚藝學校，還在不少米其林餐廳工作過，後續返韓開了「Mosu」餐廳，不到一年就順利摘星，實力相當深厚。年輕時期的他為了學習廚藝，幾乎各種廚房裡的雜事都做過，還曾為了拜師學藝而願意不領薪水，一路走來能夠擔任該節目的評審可說是實至名歸。說到料理，肯定少不了烹飪的環節，在節目中出現過的許多菜色，也掀起模仿潮，幾乎人人都想復刻這些經典佳餚，像是「黑湯匙」中華料理女神在第一回合做出的「東坡肉冰花餃子」，就獲得白種元的好評，成為首位晉級的參賽者。而隱藏天才在該回合中則是端出非常普通的「橄欖油香蒜義大利麵」，這道料理又被稱為「窮人的義大利麵」，不僅用料簡單，作法更是輕而易舉，不過也正因如此，要以這道菜色征服評審的味蕾難度堪比登天，不過隱藏天才卻在節目中將麵條煮了3分鐘就起鍋，並用鐵蓋將其悶熟，保持麵條的彈性，也因此成功晉級。