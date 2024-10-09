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▲買ZEELAND-MARK紀念開心卡，每張送100點，1點OPENPOINT可折抵1元。（圖／7-11提供）

▲國慶日限定省錢秘訣還沒完！7-11於10月9日至10月13日推出滿額立折優惠，消費每滿250元折25元 或 滿1000元折110元。（圖／7-11提供）

▲全家10月超商取件優惠開跑，特濃拿鐵、桃粿仙女紅茶只要19元。（圖／全家提供）

國慶日7-11隱藏優惠來了！今（9）日起先在線上APP開賣「ZEELAND-MARK開心卡」（限量2萬張），每張售價1010元，共可使用1110元，且統一集團旗下品牌全都可以用，包括星巴克、康是美、COLD STONE等11品牌，金額可分批使用，免一次用完，搭配星巴克買一送一優惠期間，相當於免5折開喝；第二招隱藏優惠，7-11門市即起購買指定商品滿1000元，除了可現折110元外，還有好禮三選一券，並且國慶日加碼贈送星巴克好友分享券。統一集團歡慶新世代複合商場「ZEELAND-MARK」開幕，開賣7-11「ZEELAND-MARK開心卡」，每張售價1010元，送100元OPENPOINT點數，相當於每張卡片可使用1110元，卡片金額無使用期限，不過贈送的100元點數僅到2025年6月30日止，並且開心卡在統一集團旗下品牌皆可使用，包括7-11、康是美、COLD STONE、聖德科斯、21世紀、Semeur聖娜、Mister Donut、星巴克、統一精工-速邁樂加油站等。舉例來說，像是搭配星巴克買一送一優惠期間，使用APP內購買的「ZEELAND-MARK開心卡」結帳，相當於單杯免5折開喝！國慶日限定省錢秘訣還沒完！7-11於10月9日至10月13日推出滿額立折優惠，指定CITY系列飲品／飲料／冰品／啤酒／零食／糖果／泡麵／精補品／冷凍品／甜點／寵物食品，消費每滿250元折25元／500元折50元／750元折75元／滿1000元折110元依次類推，單筆立折上限550元。並且結帳金額滿1000元送三選一兌換券，可選得意廚房紙巾70抽（6入/串）、綠璽牧場永續動福平飼蛋（6入/盒）、靠得住草本抑菌日用23cm14片 （2件），以上3商品任選1種。除了三選一兌換券外，還加碼贈送星巴克好友分享券。滿額立折不可搭配雲端開心卡、提貨卡、商品卡，換句話說若是目前沒有瞄準想購入的東西，就可以購買開心卡，不僅多賺回饋金，且不限於7-11通路使用；不過若是在7-11有瞄準的購物清單，則可以選擇滿額折抵，不僅有立折百元優惠，最後結帳金額滿1000元還有商品三選一兌換券。除了7-11隱藏優惠外，全家10月取件優惠也開跑了，10月2日起至10月15日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯特濃拿鐵（原價65元）、特大杯桃粿仙女紅茶（原價65元）19元二選一優惠券。若是10月16日起至10月31日前取貨，並且出示出示會員條碼或報手機號碼，即可獲得百吉冰淇淋10元優惠券，可選布丁大雪糕、蘇打、巧克脆皮口味擇一。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。