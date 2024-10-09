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由於油價回落及投資者對中東持續緊張局勢的評估，美股週二（8日）回神，在輝達關鍵支持下，科技股率大盤上揚，那斯達克指數和費半漲超1.3%。油價大幅下跌為華爾街提供了支撐。12月交割的國際標準布蘭特原油期貨價格下跌4.6%，至每桶77.18美元，為一周半以來首次下跌；與此同時，11月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌4.6%，至每桶73.57美元。先前人們擔心中東緊張局勢加劇，最終可能導致石油供應中斷，使得油價上漲，而週二下跌，則回吐近期部分的漲幅。因真主黨表示支持黎巴嫩與以色列停火的努力，緩解中東緊繃局勢，令原油漲勢暫停。油價下跌也有助於緩解債券市場對股市的壓力。國債收益率漲跌互現，前一天國債收益率飆升至夏季以來的最高水平。10年期美國國債收益率為4.03%，與週一晚些時候持平。兩年期國債收益率與聯準會隔夜利率的預期更為接近，從週一晚些時候的3.99%下滑至3.97%，但仍接近8月份以來的最高水平。高國債收益率給被視為最昂貴的股票帶來了最大壓力，這使得人們的注意力集中在過去幾年大部分時間引領市場的大型科技股上。週二，被稱為「七大科技股」的大型科技股全部上漲，輝達和博通（Broadcom）分別上漲4%和3%；Meta、特斯拉和微軟則各上漲至少 1%。在一份就業報告發布後，上週市場小幅上漲，道瓊指數創下歷史收盤新高。然而，本週熱情消退，因為投資者認為，鑑於勞動力市場的強勁，聯準會未來降息的力度可能不會那麼大。投資者將注意力轉向貨幣政策，市場仍在努力應對大幅降息的希望破滅。達科塔財富管理公司（Dakota Wealth Management）投資經理帕夫里克（Robert Pavlik）表示，戰爭似乎是每個人最關心的問題。更大的問題是選舉，圍繞稅收以及稅收如何影響未來的收益存在很多不確定性。」帕夫利克補充稱，短期經濟數據進一步表明經濟具有彈性，加劇了人們對央行可能在降息方面「拖延」的擔憂。全球股市因中國經濟出現令人恐慌的波動而下跌，但華爾街仍保持堅挺，因為人們對中國可能出台刺激措施興奮情緒逐漸被失望情緒所取代。中國股市在國慶假期後恢復交易。先前，上海和深圳股市指數曾因人們對政府和央行將出台刺激措施以提振疲軟的經濟的希望而飆升。週二，中國經濟發改委公佈了旨在提振經濟的措施細節，但沒有推出大規模支出舉措。這導致香港恆生指數下跌9.4%，為2008年全球金融危機以來的最大單日跌幅。對中國市場的失望影響到了全球，歐洲、美國和其它在中國及周邊地區開展大量業務的公司股價下跌。輝達領漲4.05%，為連續第五個交易日收盤上漲，並成為推動標普500指數上漲的最強勁力量。除了人工智慧持續看漲的推動，也有消息人士稱英偉達的競爭對手、人工智慧晶片製造商Cerebras Systems可能推遲IPO。百事可樂股價上漲1.92%，百事可樂下調營收預期，理由是成長慢於預期和國際動盪，但該集團表示削減成本和提高效率將使其能夠實現利潤目標。道瓊工業指數上揚126.13點或0.30%，收42080.37點。標普500指數上漲55.19點或0.97%，收5751.13點。以科技股為主的那斯達克指數勁揚259.02點或1.45%，收18182.92點。費城半導體指數挺升69.30點或1.33%，收5266.10點。