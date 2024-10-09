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MLB美國職棒國聯分區系列賽G3，紐約大都會今（9）日回到主場迎戰費城費城人，本場比賽費城人打線遭到對方投手群壓制，團隊全場僅敲出5支安打，僅在8局上得到2分；至於大都會此戰Pete Alonso、Jesse Winker則皆有開轟演出，以及先發投手Sean Manaea繳出7局僅失1分好投，本場比賽回到主場作戰的大都會隊，派出左投Sean Manaea擔綱先發，至於費城人則推派Aaron Nola迎戰。大都會此戰率先在2局下發動攻勢，；4局下大都會再靠著Jesse Winker的陽春彈再添1分，大都會取得2：0領先。比賽來到6局下半，大都會繼續展開攻勢，前3名打者分別靠著安打及2次保送形成滿壘，雖然後續上場的Jose Iglesias、Jesse Winker沒能敲出適時一擊，7局下大都會隊進攻還沒打算停歇，滿壘情況下再靠著Iglesias的安打打回2分，大都會將分差拉開至6分差距。，後續Nick Castellanos也補上帶有打點的安打，費城人在此局追回2分。但對於客隊而言，攻勢來得可說是為時已晚，8下大都會又再添得1分保險分，終場就以7：2擊敗費城人，系列賽取得2勝1敗優勢，