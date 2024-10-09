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▲謝祖武（右）和江婷琳（左）日前歡慶結婚22週年紀念日。（圖／謝祖武臉書）

▲謝祖武（右）把好基因遺傳給帥氣兒子（中），一家三口合照相當溫馨。（圖／謝祖武臉書）

▲謝祖武當年靠長壽校園劇《麻辣鮮師》走紅，帥氣外型相當凍齡。（圖／資料照）

56歲男星謝祖武2002年與圈外人太太江婷琳結婚，兩人婚後多年育有1子謝展榮，感情生活相當甜蜜。近日謝祖武也在臉書發文，和老婆歡慶結婚22週年紀念日，只見謝祖武罕見公開老婆的正臉照，並甜蜜告白對方：「謝謝妳一直在我身邊」，閃瞎網友。不少粉絲看到謝太太江婷琳的照片，也被她的超高顏值吸引，紛紛留言直呼：「好像王菲喔」。謝祖武7日晚間在臉書發文，曬出與老婆江婷琳的甜蜜合照放閃：「跟大家報告好消息，今天的結婚紀念日浪漫大餐，成功！」謝祖武表示，結婚週年紀念日這天，他親自下廚煮了浪漫晚餐，老婆很滿意，他也趁此機會感性告白：「看著我們以前的照片，回想這22年的婚姻，老婆，謝謝你一直在我身邊」。貼文曝光後也引來大批網友留言祝福，「磊哥就是帥氣」、「好幸福喔」、「武哥超級帥氣，老婆超級漂亮」、「看起來超年輕」，還有粉絲認為江婷琳的氣質美貌根本撞臉女星王菲，「好像王菲喔」、「我以為是王菲呢」、「我第一眼看到也覺得像王菲耶」。事實上，擁有「新好男人」形象的謝祖武，過去為了保護家庭，鮮少公開與老婆的合照；這次罕見曝光妻子正臉照，卻也是挑了對方戴墨鏡的照片，對老婆隱私相當注重。據傳當年兩人透過友人介紹認識，交往後才決定在2002年完婚；謝祖武婚後一直很懂得避嫌，從未傳過任何醜聞，更幾乎把所有大小事決定權交給老婆，事事以老婆為主，相當寵妻。某次謝祖武要到美國洛杉磯錄影，他帶著江婷琳一起出發，到了機場才發現製作單位只買了一張頭等艙機票，據傳謝祖武當時毫不猶豫就把位置讓給太太坐，自己則買了經濟艙的票，一舉一動都相當貼心。