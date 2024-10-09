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▲美國總統拜登強烈敦促佛州疏散區域的居民立刻撤離。（圖／美聯社／達志影像）

▲在颶風米爾頓登陸前，佛州居民紛紛撤離。（圖／美聯社／達志影像）

颶風米爾頓正在向佛羅里達州已受到重創的墨西哥灣沿岸襲來，面對可能將是佛羅里達州百年來最嚴重的風暴之一，美國當局命令超過100萬人撤離，以避開直擊的風暴，但這也引發了大規模的交通堵塞和燃料短缺。綜合路透社等外電報導，米爾頓於週一迅速增強，成為有記錄以來最強的大西洋颶風之一，預計在9日晚間或10日清晨登陸，威脅佛羅里達州西部人口稠密地區。而該地區在不到兩週前，才遭海倫颶風肆虐破壞。與墨西哥灣相連的坦帕灣若是遭到米爾頓颶風正面襲擊，將會是自1921年以來的首次。該地區擁有超過300萬居民。坦帕市長卡斯特發出警告，要民眾趕緊避難，「如果你選擇待在那些撤離區域，你會死的。」一名居住在坦帕市的民眾埃爾南德斯表示，她和家人正在收拾寵物、重要文件和現金，準備前往位於內陸的親戚家，「我們要離開一切，只是想確保安全」，「如果發生什麼事，如果上帝說時機到了，至少我們一家人在一起。」美國國家颶風中心在8日時，將米爾頓升級為5級颶風，這是薩菲爾—辛普森五級制中的最高級別，預計最大持續風速達每小時165英里（270公里）。由於受到墨西哥灣暖水的助推，米爾頓成為大西洋歷史上增強速度第三快的風暴，僅在24小時內，就從熱帶風暴增強為5級颶風。截至美中時間下午4點，颶風眼位於坦帕地區西南方775公里，正以每小時15公里的速度向東北移動。美國國家颶風中心表示，「米爾頓的風場預計在接近佛羅里達時擴大。事實上，官方預報顯示，颶風和熱帶風暴風力範圍在登陸前幾乎會擴大一倍。」海倫颶風在9月26日襲擊了墨西哥灣沿岸的堰洲島和海灘，帶走了大量沙子，可能將會加劇米爾頓帶來的暴潮。佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，為防止米爾頓將海倫留下的瓦礫變成危險的飛散物，已派出卡車24小時不間斷進行清理作業，並部署了5000名國民警衛隊成員，另有3000人隨時準備應對風暴後的狀況。白宮8日發表聲明表示，鑑於颶風的路徑與強度，總統將推遲前往德國和安哥拉的訪問，以監督準備和應對工作。拜登表示，「我已經聽取了本屆政府高層領導的簡報，我們正在全力提升對颶風米爾頓的應對準備工作。這場颶風可能是佛州百年來最可怕的風暴之一。」同時他也呼籲接到疏散命令的居民，應立即撤離，「現在就要撤離。這是生死攸關的問題，我沒有誇張。」超過12個沿海地區發布了強制撤離令，同時加油站也排起了長長的車隊，但有部分加油站出現了缺油的狀況。根據市場追蹤公司GasBuddy的數據，截至8日晚間，佛羅里達州近8000個加油站中約有17%已經缺油。