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證交所昨（8）日網頁疑似再度當機！在下午三點左右一度進不了網站，引發外界關注，也讓民眾以為是不是被駭客攻擊？對此，證交所表示，昨日並未發生駭客攻擊導致官網部分網頁當機事件，但有報表因處理時間較長延後公告情形。證券交易所昨（8）日下午官網一度故障，在下午4點12分左右修復。而這是證交所網站近一個月內第二度當機，9月12日，證交所才遭親俄駭客NoName057攻擊，今天下午官網異常一度被部分媒體寫成遭駭。也因此，外界懷疑是否再度被駭客攻擊？昨日晚間6點，證交所網頁也發出公告強調「 並未發生駭客攻擊導致官網部分網頁當機事件，但有報表因本日處理時間較長延後公告情形。」自9月上旬就有多家政府機關與上市公司遭遇DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，其中晶圓代工大廠聯電6日表示，官網遭受網路DDoS攻擊事件進行說明，指出網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運也無重大影響。緯創資通5日也表示，4日遭遇駭客DDoS攻擊，已於當下立即啟動相關防禦機制，目前網站皆已恢復正常運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事， 對營運尚無重大影響，相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。台塑化4日官網遭受網路 DDoS 攻擊，不過立即啟動相關防禦機制與復原作業，目前所有網頁皆恢復正常運作，評估對公司營運無影響，後續將持續密集監控， 並提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。