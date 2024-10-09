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▲汪建民（左一）早年演出華視警世劇場，從配角被拔擢為男一，紅及一時。（圖／華視提供）

▲徐乃麟談起汪建民淚灑記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

汪建民7月久違現身透露，去年確診肺腺癌第四期，癌細胞擴散至骨頭、腦部等處，化療期間暴瘦12公斤，病情一度控制得宜，後來復出工作，展現堅強抗癌意志力，怎料，12日傳出再度被送進加護病房，25天後妹妹證實汪建民病逝，享年56歲。胸腔內科名醫蘇一峰表示，肺癌末期的化療費用不便宜，有錢沒錢差別很大，效果和痛苦程度也有差距。去年發現罹患肺腺癌末期，汪建民陸續接受9次化療、超過60次電療，今年8月回診發現癌細胞還是侵蝕全身骨頭，蘇一峰昨（8）日在臉書發文，指出肺腺癌末期治療很花錢，「沒錢的人只能靠健保給付的治療，只靠化療為主，不但痛苦且治療效果差；有錢的人還可以自費標靶藥物、質子、中子治療、免疫療法，上述治療每年都百萬起跳。」徐乃麟昨天受訪提及汪建民逝世，當場哽咽，透露去年最後一次見到汪建民，得知對方財務上有困難，與汪建民沒有太多私交的他，不但二話不說負擔汪建民失智、罹癌母親半年24萬的住院費用，還一兩個月就請汪建民上自己的節目。蘇一峰特別提及徐乃麟的善舉，字裡行間相當感慨，「我看新聞報導，汪最後都沒有選擇這些治療方式，大概真的沒錢，只用最基本的健保化療去治療癌症腦轉移，所以很快就過世了！」大批網友留言：「蘇醫師一言中地」、「肺癌到第四期，治療很花錢...窮人可以安樂死嗎」、「世上苦人多啊...」、「沒錢更不能生病，乃哥暖心」、「還是把空污最嚴重的火力發電廠除役吧！燃油車儘量避免使用，改為電動車」、「感嘆...很無奈猶如沒有錢的人就沒有權利生病」、「我真的覺得台灣真應該面對安樂死，不能再逃避了...」