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▲吳慷仁官宣與壹心娛樂簽約後，隔天就在微博轉發「我愛你中國」的貼文。（圖／吳慷仁微博）

▲吳慷仁（左）與孫儷（右）9月被拍到已經進組拍戲。（圖／翻攝微博）

▲有消息指出《執迷》的男主原定的是周渝民（如圖），後來資方才臨時更換為吳慷仁。（圖／資料照）

41歲金馬影帝吳慷仁9月證實已和中國經紀公司「壹心娛樂」簽約，正式進軍大陸市場，本以為信心滿滿，但想不到困難重重；據傳吳慷仁和壹心娛樂只先簽了3個月的合約，頗有「試用期」意味。而吳慷仁和孫儷合作拍攝的現代懸疑劇《執迷》，據了解，一開始的男主角原定要由周渝民出演，最後吳慷仁空降搶走角色，周渝民黯淡退場。據《鏡週刊》報導，吳慷仁簽約壹心娛樂的消息，最早在8、9月就有風聲走漏，最後吳慷仁於30日官宣簽約一事，隔天就是中國十一國慶，吳慷仁再趁勢祝中國國慶快樂，頗有「洗白」意味，壹心操作手段明顯。不過雙方這次合作據傳，後續會視市場效果而定，換言之如果吳慷仁拍戲成效不佳，這次「西進之旅」恐怕很快就會結束，3個月的合約頗有「試用期」意味。而吳慷仁進軍中國後，首部定檔的戲劇作品就是愛奇藝的年度大戲《執迷》，是一部現代懸疑劇，和吳慷仁戲路頗搭；女主角則找來大牌女星孫儷合作，讓此劇在拍攝期間就多次登上討論焦點。據傳這部戲怎料吳慷仁後續態度大轉彎，不僅簽約壹心娛樂還表示有意願拍攝《執迷》，空降擠走本來已經準備好要開拍的周渝民，令人不解。有消息指出，周渝民當時為了更貼近精神科醫師的角色，已經到醫院實習2週時間，怎料劇方堅持要改吳慷仁，讓粉絲訝異，也不難看出吳慷仁背後資源有多硬。而周渝民經紀人被問及此事則不願回應。