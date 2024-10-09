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MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇今（9）日前往客場踢館聖地牙哥教士，雙方系列賽前2戰下來各拿下1勝，因此今日的G3結果顯得格外重要，獲勝的那方將率先握有聽牌優勢。而稍早陣中投手群傷兵滿營的道奇隊，根據美媒《ESPN》最新報導指出，道奇隊投手Michael Grove因為個人傷勢關係，確定被移出道奇出戰教士隊的分區系列賽名單，而他的空缺則將由25歲右投Ben Casparius給取代。「他已經處理了他的肩膀問題，相當長的一段時間。」道奇隊總教練Dave Roberts說到。「但他的傷勢恢復情況並不佳，我們了解下一輪比賽的成本，報導當中也指出，如果道奇隊後續有機會晉級至國聯冠軍戰的話，Michael Grove也確定不會出戰；而Michael Grove的上一次登板，。本季例行賽共Grove替道奇出戰39場，其中有2場為先發出賽，戰績4勝4敗，51局投球當中被敲出46支安打，另飆出54次三振、送出16次保送，防禦率則為偏高的5.12。