2024-2025年NBA球季即將在10月22日開打，季前熱身賽第二天賽事也在今（9）日登場，洛杉磯快艇將和布魯克林籃網隊進行交手，Ben Simmons到底恢復的情況如何？而快艇球星Kawhi Leonard近期受訪發言頻頻被批評不得體，今天是否會對此有所回應？場上、場下有趣熱焦，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA新賽季即將開打 Simmons能否證明自己？
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼。
NBA美國職籃布魯克林籃網隊球星Ben Simmons ，在去年透過交易案來到籃網之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，缺席大量比賽，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，讓外界對他的罵聲不斷，不少名嘴也稱他是「薪水小偷」。本季他試圖重新證明自己，是不是又只出一張嘴，外界也都在看。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA賽程表
NBA熱身賽賽程表：
10/9
10:30 洛杉磯快艇 出戰 布魯克林籃網
7:30 印隊安納溜馬 出戰 亞特蘭大老鷹
7:00 鳳凰城太陽 出戰 底特律活塞
7:00 芝加哥公牛 出戰 克里夫蘭騎士
7:00 邁阿密熱火 出戰 夏洛特黃蜂
NBA熱身賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼。
NBA美國職籃布魯克林籃網隊球星Ben Simmons ，在去年透過交易案來到籃網之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，缺席大量比賽，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，讓外界對他的罵聲不斷，不少名嘴也稱他是「薪水小偷」。本季他試圖重新證明自己，是不是又只出一張嘴，外界也都在看。
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2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA賽程表
NBA熱身賽賽程表：
10/9
10:30 洛杉磯快艇 出戰 布魯克林籃網
7:30 印隊安納溜馬 出戰 亞特蘭大老鷹
7:00 鳳凰城太陽 出戰 底特律活塞
7:00 芝加哥公牛 出戰 克里夫蘭騎士
7:00 邁阿密熱火 出戰 夏洛特黃蜂
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緯來體育台、MOD愛爾達體育台
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