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道奇少主Buehler先發前夕百萬手錶遭竊！。道奇總教練Dave Roberts得知後，直言這不是支便宜的手錶，但也表示：「還好人沒事。」Walker Buehler本季從個人生涯第2次的手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術）回歸，但然而，就在關鍵的G3開打前日，當地媒體《ABC7 LA》報導傳出，根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts在訪問中得知此事後，表示：「這種事情，對於我們任何人來說都可能發生，但」此外，他也提到自己最珍惜的手錶，就是由他老婆贈送給他的50歲生日禮物，1支IWC萬國錶。