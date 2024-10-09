道奇少主Buehler先發前夕百萬手錶遭竊！洛杉磯道奇今（9）日迎來和聖地牙哥教士的關鍵G3，不過卻傳出本場先發，昔日「少主」Walker Buehler昨（8）日在賽馬場被一群不明人士包圍，且搶走價值超過10萬美金（約合322萬元新台幣）的手錶。道奇總教練Dave Roberts得知後，直言這不是支便宜的手錶，但也表示：「還好人沒事。」
大賽前夕手錶遭竊 主帥慶幸人沒事
Walker Buehler本季從個人生涯第2次的手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術）回歸，但例行賽表現不甚理想，整季出賽16場，僅繳出戰績1勝6敗、防禦率5.38的成績，不過道奇投手陣容遭遇傷兵潮，只能由Walker Buehler扛下G3先發重任。
然而，就在關鍵的G3開打前日，當地媒體《ABC7 LA》報導傳出，Walker Buehler和妻子在洛杉磯的Santa Anita Park賽馬場時，被一群不明人士包圍，並且趁機搶走了他手中價值超過10萬美金（約合322萬元新台幣）的手錶。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts在訪問中得知此事後，表示：「這種事情，對於我們任何人來說都可能發生，但還好他人沒事，雖然這不是支便宜的手錶，但手錶隨時都可以更換。」此外，他也提到自己最珍惜的手錶，就是由他老婆贈送給他的50歲生日禮物，1支IWC萬國錶。
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Walker Buehler本季從個人生涯第2次的手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術）回歸，但例行賽表現不甚理想，整季出賽16場，僅繳出戰績1勝6敗、防禦率5.38的成績，不過道奇投手陣容遭遇傷兵潮，只能由Walker Buehler扛下G3先發重任。
然而，就在關鍵的G3開打前日，當地媒體《ABC7 LA》報導傳出，Walker Buehler和妻子在洛杉磯的Santa Anita Park賽馬場時，被一群不明人士包圍，並且趁機搶走了他手中價值超過10萬美金（約合322萬元新台幣）的手錶。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts在訪問中得知此事後，表示：「這種事情，對於我們任何人來說都可能發生，但還好他人沒事，雖然這不是支便宜的手錶，但手錶隨時都可以更換。」此外，他也提到自己最珍惜的手錶，就是由他老婆贈送給他的50歲生日禮物，1支IWC萬國錶。