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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽G3，紐約大都會回到主場繼續迎戰費城費城人，Manaea例行賽對費城人3場先發都是在主場出賽，16.2局中狂失10分，但上賽季結束後成為自由球員的Manaea，在今年1月與大都會隊簽下2年2,800萬美元合約（約合新台幣9億）。值得一提的是，大都會在搶下關鍵G3後，率先搶下聽牌優勢，明（9）日上午5點08分，大都會將繼續在主場迎戰費城人，若拿下勝利，將淘汰費城人晉級國聯冠軍戰，對於本季國聯例行賽戰績第二的費城人來說，明天將是背水一戰。