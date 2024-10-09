美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽G3，紐約大都會回到主場繼續迎戰費城費城人，大都會此役推出Sean Manaea掛帥先發，Manaea繳出7局僅被敲3安，失1分的精彩好投，率領大都會搶下關鍵G3，同時Manaea也奪下生涯季後賽首勝。而根據歷史數據顯示，在五戰三勝系列賽中，球隊取得2-1領先時，最終贏得系列賽機率高達72.4%，Sean Manaea也幫助大都會取得晉級優勢。
一掃例行賽陰霾 力壓費城打線
Manaea例行賽對費城人3場先發都是在主場出賽，16.2局中狂失10分，但今日的比賽Manaea擺脫過去陰霾，主投7局僅用91球，飆出6次三振，面對費城人的強力打線僅被敲出3支安打，失掉1分，表現可說是相當精彩。
扛起梅子輪值 成最穩定先發
上賽季結束後成為自由球員的Manaea，在今年1月與大都會隊簽下2年2,800萬美元合約（約合新台幣9億）。球季開打後，Manaea也成為大都會先發輪值中最穩定的存在，最終例行賽留下12勝6敗，防禦率3.47、WHIP1.08的成績單。
值得一提的是，Manaea在明星賽後的10場先發，拿下其中5勝，防禦率3.39、每局被上壘率WHIP值僅0.92，成為大都會衝擊國聯外卡席位的關鍵人物。
大都會在搶下關鍵G3後，率先搶下聽牌優勢，明（9）日上午5點08分，大都會將繼續在主場迎戰費城人，若拿下勝利，將淘汰費城人晉級國聯冠軍戰，對於本季國聯例行賽戰績第二的費城人來說，明天將是背水一戰。
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Manaea例行賽對費城人3場先發都是在主場出賽，16.2局中狂失10分，但今日的比賽Manaea擺脫過去陰霾，主投7局僅用91球，飆出6次三振，面對費城人的強力打線僅被敲出3支安打，失掉1分，表現可說是相當精彩。
扛起梅子輪值 成最穩定先發
上賽季結束後成為自由球員的Manaea，在今年1月與大都會隊簽下2年2,800萬美元合約（約合新台幣9億）。球季開打後，Manaea也成為大都會先發輪值中最穩定的存在，最終例行賽留下12勝6敗，防禦率3.47、WHIP1.08的成績單。
值得一提的是，Manaea在明星賽後的10場先發，拿下其中5勝，防禦率3.39、每局被上壘率WHIP值僅0.92，成為大都會衝擊國聯外卡席位的關鍵人物。
大都會在搶下關鍵G3後，率先搶下聽牌優勢，明（9）日上午5點08分，大都會將繼續在主場迎戰費城人，若拿下勝利，將淘汰費城人晉級國聯冠軍戰，對於本季國聯例行賽戰績第二的費城人來說，明天將是背水一戰。