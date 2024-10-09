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美國股市昨（9）日回神上攻，科技股領漲走高，激勵台北股市今（9）日開盤上漲25.78點、來到22637.17點，站上所有均線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，開盤上漲0.43點、來到270.21點，站上所有均線。今日開盤量大強勢個股：精確、正達、晟銘電、世界先進、英業達；開盤量大弱勢個股：百一、均豪、偉詮電、益航、鼎元。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1030元；鴻海開盤上漲3.5元、來到197.5元；聯發科開盤上漲35元、來到1260元。經過前（7）日的拉回，美股四大指數昨（9）日回神上攻，在輝達走高的支撐下，科技股群體走䢎。道瓊指數上漲126.13點或0.3%，收42080.37點；那斯達克指數上漲259.01點或1.45%，收18182.92點；標普500指數上漲55.19點或0.97%，收5751.13點；費半指數上漲69.30點或1.33%，收5266.10點。科技五大天王全數走高，Meta上漲1.39%，蘋果上漲1.84%，Alphabet上漲0.86%，微軟上漲1.26%，亞馬遜上漲1.06%。半導體股多數走高，輝達上漲4.05%，美光下跌0.36%，高通下跌0.36%，應用材料上漲0.37%，德儀上漲0.47%，AMD上漲1.07%。台股ADR多數收黑，台積電ADR逆勢上漲0.83%，日月光ADR下跌0.1%，聯電ADR下跌0.73%，中華電信ADR下跌0.68%。此外，前幾日大漲的中概股，由於昨日中國發給委並未祭出太多新政策，因此引發市場失望情緒，多數走低。